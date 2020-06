Det overrasker såvel politisk kommentator som professor, at opbakning til Inger Støjberg ikke er større.

Lov er lov, og lov skal holdes, lyder en kendt talemåde.

Men i en ny måling af Voxmeter for Ritzau svarer en større andel, at det var rigtigt at adskille asylpar, uanset hvad loven siger.

Det var Inger Støjberg (V), der som udlændingeminister i 2016 ville adskille asylpar, hvor den ene var mindreårig.

Ifølge målingen er 30,6 procent enig eller meget enig i, at det var rigtigt at adskille parrene trods loven. Folketingets Ombudsmand har siden kaldt det ulovligt at adskille parrene uden en individuel vurdering af hvert pars sag.

Der kunne for eksempel være hensyn til parrets fælles børn.

Siden er Instrukskommissionen nedsat for at undersøge forløbet, der førte til, at asylpar blev adskilt, selv om det var mod loven. Fredag skal daværende justitsminister Søren Pind (V) vidne.

Politisk kommentator Hans Engell mener, at Støjberg har fat i folket.

- Støjberg har fat i den folkelige ende, men det er ikke lig med, at hun har handlet i overensstemmelse med loven. Ombudsmanden har fastslået, at det, der foregik, var ulovligt, siger han.

Faktisk overrasker det ham, at der ikke er flere, der er enige i adskillelsen trods loven.

- Det er en undersøgelse, Støjberg kan varme sig ved i forhold til den folkelige opbakning, men den redder hende ikke igennem kommissionen og det efterfølgende forløb i Folketinget, siger Hans Engell.

Det er også overraskende for Michael Gøtze, der er professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet, at tallet ikke er større.

- Hvis man lagde de fleste dele af lovgivningen ud til befolkningen, ville man formentlig få et resultat, der så lige sådan ud. Mange vil være uenige i den skattelovgivning, vi har, hvis man spørger befolkningen, om de føler sig rigtigt beskattet, siger han.

56,2 procent er enig eller meget enig i, det er vigtigt, at kommissionen kommer i mål med at klarlægge, om Inger Støjberg gav en ulovlig instruks.

- Når Folketinget og regeringen har besluttet sig for at opstille så stort et apparat, forlanger folk også, at man kommer til bunds i sagen.

- Men om det lykkes i sidste ende, er et åbent spørgsmål, for der er afgivet meget modstridende vidneforklaringer, siger Hans Engell.

De to ting strider mod hinanden, mener Michael Götze.

- På en måde er der et indbygget paradoks: Mange synes, at det var meget fornuftigt, men mange synes også, at kommissionen skal undersøge, om det var ulovligt, siger han.

En del er hverken enig eller uenig eller svarer "ved ikke" til de to spørgsmål. Det tyder ifølge Hans Engell på, at det er en meget kompliceret sag.

1045 personer har svaret i perioden 12.-16. juni.

/ritzau/