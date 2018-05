Siden april 2017 er næsten 300 millioner kroner blevet givet i belønning til langtidsledige, som har fået job.

København. Fra april til december sidste år blev 39.115 langtidsledige belønnet med en jobpræmie for at få et arbejde.

De ledige har i gennemsnit fået 1400 kroner i belønning om måneden. Og det svarer til, at knap 300 millioner kroner er blevet udbetalt på de ni måneder.

Det viser den seneste opgørelse over regeringens jobpræmieordning, som trådte i kraft i april sidste år.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) mener, at pengene er givet godt ud.

- Ja, det mener jeg bestemt. Næsten 40.000 langtidsledige er nu blevet belønnet for at få en tilknytning til arbejdsmarkedet, og det er en succes, fordi det er med til at give en ekstra tilskyndelse til at være på arbejdsmarkedet, siger han.

Spørgsmål: Hvordan måler man effekten af ordningen?

- Vi har ikke lavet en decideret effektanalyse, og det er klart, at der er mange ting, der spiller ind i forhold til at få et arbejde. Først og fremmest går det godt i forhold til de økonomiske konjunkturer.

I marts sidste år vedtog Folketinget jobpræmien, som er målrettet langtidsledige på kontanthjælp. De skal have gået arbejdsløse i ét år gældende fra uge 48 i 2016 for at få præmien.

Ledige på dagpenge skal have gået arbejdsløse i halvandet år.

Præmien udgør højest ti procent af den lediges løn og højst 2500 kroner om måneden. Præmien kan udbetales i halvandet år, men kun indtil april 2019, hvor ordningen stopper.

Hver ledig kan i alt få udbetalt 45.000 kroner.

Jobpræmieordningen er tidligere blevet kritiseret for at være for dyr eller spild af penge.

Beskæftigelsesministeren fastholder dog, at ordningen har en effekt og ansporer flere ledige til at få et arbejde.

- Den har en effekt, og det handler ikke kun om effekten. Det handler også om, hvad der er ret og rimeligt, og vi vil gerne give folk en ekstra tilskyndelse til at få et arbejde, siger han.

/ritzau/