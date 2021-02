Har den tidligere overborgmester i København Frank Jensen krænket endnu flere politikere og kommunale embedsmænd, end der allerede har været fremme?

Det spørgsmål får Økonomiudvalget i Københavns Kommune i dag svar på.

Da sagen om Frank Jensens seksuelle krænkelser sidste år rullede, besluttede Økonomiudvalget at få lavet en uvildig advokatundersøgelse af hele hans adfærd på rådhuset siden 2011, hvor han fik borgmesterposten.

Og det er denne undersøgelse fra advokatfirmaet Kromann Reumert, som i dag bliver fremlagt for Økonomiudvalget på et møde fra klokken 15.30 til 17.30, erfarer B.T.

Helt konkret fik advokatfirmaet tre opgaver om Frank Jensens adfærd som overborgmester.

For det første skulle Kromann Reumert undersøge, hvordan sagerne om upassende opførsel under julefrokosten i Økonomiforvaltningen i 2011 blev håndteret.

For det andet skulle advokatfirmaet undersøge, hvordan sagen om grænseoverskridende adfærd over for et folkevalgt medlem af Borgerrepræsentationen i 2017 blev håndteret.

Og for det tredje skulle det undersøges, om andre politikere eller embedsmænd har følt sig krænket af Frank Jensen, da han var overborgmester.

'Undersøgelsen skal både afdække omfanget af sager, der måtte være blevet meldt til en overordnet, og give nuværende såvel som tidligere ansatte og folkevalgte mulighed for at stå frem, hvis de har oplevet grænseoverskridende adfærd fra overborgmesterens side,' står der i oplægget til undersøgelsen.

Hvad der konkret kommer frem fra advokatfirmaet klokken 15.30, er fortsat et stort spørgsmål.

I hvert fald er advokatundersøgelsen ikke blevet sendt ud til medlemmerne af Økonomiudvalget inden mødet. Derfor ventes resultatet med stor spænding.

B.T. har talt med den presseansvarlige hos Kromann Reumerts, der ikke har nogen kommentarer. Det samme er meldingen fra Københavns Kommune.