I de næste par uger er alverdens ledere samlet til FN-klimatopmødet COP28 i De Forenede Arabiske Emirater.

Danmark vil bidrage med i alt 175 millioner kroner til ny klimafond.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) i forbindelse med FN-klimatopmødet COP28 i De Forenede Arabiske Emirater.

Klimafonden skal betale for klimaskader i lande, som er ramt af klimaforandringer.

Tidligere torsdag blev verdens lande enige om betingelserne for en klimafond for tab og skader til klodens fattige lande.

Sammenlagt vil Danmark støtte de mest klimasårbare lande med 350 millioner kroner.

Foruden klimafonden støtter regeringen "andre projekter om tab og skader", fremgår det af en pressemeddelelse fra Udenrigsministeriet. Det er eksempelvis et projekt, som skal hjælpe med adgang til varslingssystemer for alle inden 2027.

- Vi er nogle af dem, som har udledt mest. De umiddelbare konsekvenser af klimaforandringerne mærkes mest i de lande, hvor befolkningen udleder mindst, siger Frederiksen til Information.

Netop tab og skader-fonden har været et af Danmarks store pejlemærker før konferencen sammen med mere vedvarende energi og energieffektivisering.

Mens Danmark sender 175 millioner kroner til den nye klimafond, så bidrager USA ifølge Information med 167 millioner kroner og Japan med 68 millioner kroner. Både De Forenede Arabiske Emirater og Tyskland bidrager med 680 millioner hver og Storbritannien med 510 millioner kroner.

Det glæder Dan Jørgensen (S), minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, at den nye klimafond bliver en realitet.

- Klimaforandringernes konsekvenser som orkaner, tropiske storme, skovbrande og stormflod rammer særligt verdens mest sårbare udviklingslande.

- Der er et kolossalt behov for hjælp og støtte, og det behov bliver kun større fra nu af. Derfor er det virkelig godt, at vi nu er nået til enighed på COP28 om en ny fond, siger han i en pressemeddelelse fra Udenrigsministeriet.

