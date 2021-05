Enhedslisten vil have genåbnet en aftale om skatterabat til hybridbiler. Først i 2025, siger skatteminister.

Et nyt svar fra skatteminister Morten Bødskov (S) tyder på, at staten i 2021 har givet over en milliard kroner i klimarabat til hybridbiler.

Det sker, på trods af at EU fra 2026 ikke anser hybridbilerne for at være grønne.

Det skriver Information.

Ifølge et folketingssvar fra skatteministeren får man i gennemsnit en skatterabat på 108.700 kroner per hybridbil.

I årets første fire måneder blev der solgt 10.354 nye pluginhybridbiler - det vil sige biler med både en benzinmotor og en elmotor.

Ganger man den gennemsnitlige rabat med antallet af solgte hybrider, når man frem til et estimat, der er, at staten i årets fire første måneder har brugt mere end 1,1 milliard skattekroner på at støtte de kombinerede el- og benzinbiler.

- Det er et absurd højt beløb, og klimaeffekten er yderst tvivlsom, siger Jeppe Juul, der er seniorrådgiver i Rådet for Grøn Omstilling, til Information.

Professor i energiplanlægning Brian Vad Mathiesen fra Aalborg Universitet mener, at det decideret "er en fejl" at give skatterabatter til hybrider.

- Det skal vi simpelthen have stoppet. Mange rapporter viser, at hybridbiler ikke er en grøn løsning, siger han til Information.

Enhedslisten er en del af aftalen, der giver rabat, men vil på baggrund af de nye tal have indkaldt til nye forhandlinger.

- Vi skyder bunden ud af statskassen med denne aftale, siger partiets transportordfører, Rasmus Vestergaard Madsen, der finder de nye tal "opsigtsvækkende".

I et e-mailsvar til Information skriver skatteminister Morten Bødskov, at aftalepartierne er enige om at mødes igen i 2025 for at drøfte udviklingen og se på, om der er behov for at justere aftalen.

Han kalder det desuden "rigtig gode nyheder", at hver fjerde solgte bil i dag er "en grøn bil".

/ritzau/