Danmark har alle forudsætninger for at blive en grøn nation, mener formanden for Klimarådet.

Danmark er på rette spor til at kunne nå målsætningen om at være klimaneutral i 2050.

Men for at nå i mål skal der skrues op for klimaindsatsen inden for særligt landbruget, transportbranchen og energisektoren.

Sådan lyder det fra Peter Møllgaard, der er nyudpeget formand for regeringens klimaråd.

Han taler onsdag ved en konference med temaet "Danmark som grøn vindernation". Den bliver afholdt af tænketanken Concito.

- Danmark ligger pænt i opløbet, men vi bliver først en rigtig grøn vindernation, hvis vi når i nul i 2050, og det kræver, at der bliver foretaget en ordentlig indsats, siger Peter Møllgaard.

Inden for landbruget foreslår Klimarådet, at den enkelte landmand får incitamenter til at blive mere grøn.

Men en forudsætning for det er, at der bliver indført klimaregnskaber for hver enkel landmand, så man kender sin belastning på klimaet.

Samtidig mener han, at landbruget generelt set skal se grøn omstilling som en mulighed for at adskille sig fra konkurrenterne.

- Klimavenlige fødevarer bliver et konkurrenceparameter i fremtiden. Det skal vi have landbruget til at indse og arbejde med på.

- Vi har set lidt af det på det seneste, hvor Arla og Danish Crown har sat som mål at blive klimaneutrale i 2050. Men der er lang vej endnu, siger Peter Møllgaard.

På transportområdet er det især arbejdet med at finde løsninger for, hvordan lastbiler og tog kan køre på grøn energi, der haster.

- Der er også udfordringer på privatkørsel. Men der kender vi løsningerne med el- og hybridbiler, og der er sat politiske ambitioner for det.

- På den tunge transport mangler vi løsninger, hvor vi kan transportere varer rundt i verden, uden at det sætter et aftryk på klimaet, siger Peter Møllgaard.

På energiområdet er mange af de grønne løsninger allerede udviklet, og det handler om udbredelsen, påpeger Peter Møllgaard.

Han kalder det afgørende for Danmarks grønne omstilling, at kommende politiske aftaler på klimaområdet er brede, som det er kutyme på energiområdet.

- Hvis vi skal have virksomheder til at investere og borgere til at ændre adfærd, så er det vigtigt, at de får nogle lange pejlemærker, som de kan stole på, siger Peter Møllgaard.

/ritzau/