Det er ikke nødvendigt for regeringen at vente på grøn trepart for at vedtage en CO2-afgift, siger Klimarådet.

Der er ingen grund til at lade den grønne trepart udskyde vedtagelsen af en drivhusgasafgift på landbruget.

For Svarer-udvalget har leveret et tilstrækkeligt vidensgrundlag for politikerne.

Det vurderer Klimarådet.

- Derfor anbefaler Klimarådet, at regeringen tager ansvaret på sig ved at komme med et udspil til en klimaafgift og indkalde til forhandlinger hurtigst muligt og uafhængigt af den grønne trepart, skriver rådet i sin statusrapport over dansk klimapolitik, der udkom torsdag.

Den grønne trepart blev nedsat af daværende Venstre-formand og økonomiminister Jakob Ellemann-Jensen for at finde en fælles konsensus mellem landbrugsinteresser og den grønne omstilling.

Her skal organisationerne Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Industri, Dansk Metal, Fødevareforbundet NNF, Kommunernes Landsforening og regeringen diskutere en indretning af afgiften.

Treparten har frem til juni til at finde en løsning, selv om ekspertgruppen bag den grønne skattereform har præsenteret sine anbefalinger allerede i februar.

Den ekstra ventetid er skidt for omstillingen, betoner Klimarådet, for der er brug for hurtige beslutninger og reduktioner af drivhusgasser.

- Trepartsforhandlingerne skubber den politiske beslutning om en drivhusgasafgift længere ud i fremtiden, skriver rådet.

Da Klimarådets formand, Peter Møllgaard, på et pressemøde torsdag præsenterede den årlige statusrapport over Danmarks klimapolitik, understregede han, at ekspertgruppen med økonom Michael Svarer i spidsen har leveret et grundigt stykke arbejde.

Det burde være rigeligt til at indkalde til politiske forhandlinger.

Peter Møllgaard gør sig ingen illusioner om, at hans opråb vil fjerne den grønne trepart.

- Vi er ikke helt tonedøve, sagde han.

Men når det nu er virkeligheden, vil han appellere til, at politikerne er klar, så snart treparten er overstået.

Det er vigtigt, at man sikrer en hurtig og smidig indførelse af en "tilstrækkeligt" høj afgift.

- Det er vigtigt, at det ikke forsinker processen, og det er det, der har været vores bekymring. Den er allerede blevet forsinket.

