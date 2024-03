En afgift for produktionen i landbruget er ikke nok til at få folk til at købe mindre kød, mener Klimarådet.

Klimarådet anbefaler, at der bliver indført en kødafgift, der skal betales af de danske forbrugere.

Den skal supplere den CO2-afgift på landbrugsproduktionen, som et ekspertudvalg onsdag kom med sine anbefalinger til.

Det skriver DR.

Ekspertudvalget, som ledes af økonomiprofessoren Michael Svarer, havde ikke med i sine anbefalinger, at der skulle være en direkte afgift til forbrugerne.

Det skyldtes, at udvalget var kommet frem til, at det var langt mere effektivt at lægge afgiften på produktionen end hos forbrugerne.

Klimarådet, som er et uafhængigt ekspertorgan, der rådgiver regeringen om klimapolitik, mener alligevel, at der samtidig skal være en afgift i køledisken.

Det siger rådets formand, Peter Møllgaard, til DR.

- Det er fordi, at vi også ser på det globale fodaftryk for Danmark og ikke kun på de nationale mål, som Svarer-udvalget har fokuseret på i særlig grad, siger han.

Indfører man udelukkende en afgift for landbrugsproduktionen, er det kun de danske varer, der bliver dyrere.

Med en afgift målrettet forbrugerne vil også importeret kød blive dyrere.

Afgiften kan dog vise sig at blive dyr at administrere.

Det er i hvert fald bekymringen hos erhvervsorganisationen Dansk Erhverv.

Det siger Ulrich Bang, der er underdirektør i organisationens afdeling for klima, energi og miljø.

- Vi er skeptiske over for en afgift for forbrugerne, fordi det vil blive rigtigt omfattende at skulle vurdere, hvad klimaaftrykket er for hvert enkelt produkt inklusive de importerede produkter. Omkostningerne kan blive enorme, siger Ulrich Bang.

Han hæfter sig også ved, at Svarer-udvalget er kommet frem til, at en afgift for forbrugerne ikke vil føre til særligt store reduktioner i de danske CO2-udledninger.

- Af den grund har vi svært ved at se, hvorfor det skulle være fornuftigt, siger Ulrich Bang.

For at adressere den klimapåvirkning, Danmark har gennem sin import, mener Dansk Erhverv i stedet, at der skal laves et klimamærke til fødevarer.

Det skal gøre det nemmere for forbrugere at vælge mere klimavenlige produkter.

Dansk Erhverv har dog ikke nogen beregninger for, om et klimamærke vil få folk til at købe mindre kød.

Ekspertgruppen med Michael Svarer i spidsen har foreslået tre modeller for en afgift for landbrugsproduktionen.

Med den dyreste af modellerne vil prisen på et halvt kilo oksekød ifølge beregninger blive 4,50 kroner dyrere.

Det er ikke en stor nok prisstigning til at få forbrugerne til at købe mindre kød, mener Klimarådet.

Peter Møllgaard kommer ikke med et konkret tal, men siger til DR, at prisstigningen i hvert fald skal være over fem kroner.

