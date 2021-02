Regeringen vil fange og begrave store mængder drivhusgas i jorden. Men der mangler klar plan, mener vagthund.

Regeringen har store forhåbninger til en ny teknologi, der skal fjerne kulstof fra atmosfæren og sende den ned i jorden eller havbunden.

Reduktioner på mellem fire og ni millioner ton CO2 årligt mener regeringen, at metoden kan bidrage med på Danmarks klimaregnskab i 2030. Da skal udledningen af drivhusgas være skåret med 70 procent.

Metoden kaldes CCS (Carbon Capture and Storage).

Hvis det bliver virkelighed, kan CO2-fangst hjælpe med en betragtelig del af den nuværende danske klimamanko på 13 millioner ton drivhusgas årligt om bare ni år.

Men fra regeringens egen vagthund, Klimarådet, lyder nu i en ny rapport en utvetydig anbefaling: Regeringen må fremlægge en national strategi for CCS, siger rådets formand, Peter Møllgaard.

- Vi synes også, CCS er et vigtigt element, men regeringen sætter endnu større lid til, at det kan udløse store potentialer.

- Hvis man vil lægge så mange æg i én kurv, er man også nødt til at have en strategi for, hvordan vi kommer i mål, siger Peter Møllgaard.

Der er endnu stor usikkerhed om teknologien til at fange CO2 fra fabriksskorstene og kraftværker og pumpe den ned i undergrunden. Derfor er man nødt til at have tid til at få bragt den i spil, tilføjer han.

- Man skal også have tid til at finde ud af, hvad man gør, hvis det ikke lykkes. Derfor siger vi: Lad os nu komme i gang med det samme, understreger Peter Møllgaard.

Med det seneste års politiske aftaler på Christiansborg er S-regeringen nået cirka en tredjedel af vejen med at skære 70 procent af Danmarks CO2-udslip i 2030. Der mangler stadig to tredjedele eller godt 13 millioner ton.

Og nu er de lavthængende frugter plukket, påpeger Klimarådets formand. Herfra bliver det både dyrere og mere besværligt at finde CO2-reduktioner.

Et nyt konsortium af energi- og forsyningsselskaber i hovedstaden kan dog måske bidrage med et skud optimisme.

Blandt dem er Hofor, Vestforbrænding, Ørsted (Avedøreværket), Argo og ARC (Amager Ressourcecenter).

Selskaberne har netop bekendtgjort, at de vil arbejde for at fange cirka tre millioner ton CO2 om året fra 2030. Det skrev mediet Energiwatch tirsdag.

Navnet bliver C4: Carbon Capture Cluster Copenhagen.

Hvis konsortiet får succes, vil det kunne levere CO2, som kan omdannes til fremstilling af grønne brændsler - eller lagres i den danske undergrund eller på bunden af Nordsøen.

/ritzau/