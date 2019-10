I nye anbefalinger gør Klimarådet opmærksom på, at FN's opgørelsesmetode ikke altid sikrer reelle reduktioner.

Klimarådet anbefaler, at mål i ny klimalov bliver opfyldt ved reelle reduktioner i udslippet af drivhusgasser - og ikke bare øvelser på papiret.

Det fremgår af Klimarådets analyse, der kommer med input til en kommende klimalov. Anbefalinger kommer, mens partierne forhandler om en ny klimalov.

- Som princip bør klimamålet defineres, så kun reelle drivhusgasreduktioner kan tælle med i målopfyldelsen, skriver rådet i analysen.

- Dette sikres ved, at målopfyldelsen i store træk følger FN's opgørelsesmetoder - bortset fra steder, hvor FN's opgørelsesmetode ikke sikrer reelle reduktioner.

Formand for Klimarådet Peter Møllgaard fortæller, at det er vigtigt, at målene ikke bare opfyldes på papiret.

- Der er ting, man kan foreslå, som vil se godt ud på papir, men ikke reelt leder til reduktioner.

- Det gælder for eksempel kvoteannulleringer, som er lidt fine på papir, men fordi kvotesystemet er indrettet med et relativt stort overskud af kvoter, får det ikke nogen effekt på den korte bane, siger han.

Klimarådet skriver, at et væsentligt eksempel på, at FN's opgørelsesmetode ikke er retvisende, er i forhold til afbrænding af biomasse.

- FN's opgørelsesmetode betragter afbrænding af biomasse som CO2-neutral, hvilket dog ikke altid er tilfældet med de gældende regler, lyder det.

Derfor opfordrer rådet til, at kun klimabæredygtig biomasse bør kategoriseres som CO2-neutral i målopfyldelsen.

- Klimarådet udgav en rapport om biomasse for et år siden, og der viser vi, at det ikke er al biomasse, som er klimaneutralt, siger Peter Møllgaard.

S-regeringen har sammen med støttepartierne De Radikale, SF og Enhedslisten allerede sat som mål at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030 i forhold til 1990-niveauet.

Peter Møllgaard udtaler i forbindelse med analysen, at Danmark med målet leverer "en rimelig indsats målt på udledningerne per borger."

Dog pointerer han, at der ikke er grundlag for at hævde, at "Danmark leverer mere end den rimelige andel af reduktioner, og der kan være grundlag for at levere en yderligere indsats."

/ritzau/