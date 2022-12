Lyt til artiklen

Alternativets nyvalgte klimaordfører Theresa Scavenius' navn er de seneste dage blevet hyppigt nævnt i medierne efter det kom frem, at hun siden 2017 har fløjet 24 gange.

Siden har Scavenius i flere interviews afvist, at hun som politiker har et moralsk ansvar for at gå forrest i klimakampen.

Klimaordføren går politisk ind for, at København skal være bilfri i 2025 og for at styrke den offentlige transport.

Alligevel vælger Scavenius selv taxa over offentlig transport i en sådan grad, at hendes arbejdsplads Aalborg Universitet har sat spørgsmålstegn ved nødvendigheden af hendes taxaforbrug.

Det skriver TV 2, der har fået aktindsigt i Theresa Scavenius’ udgifter i perioden 2019 og frem til folketingsvalget 1. november 2022.

På 3,5 år har Scavenius taget taxa mindst 60 gange for et samlet beløb på 12.093 kroner. Langt størstedelen af turene er foretaget i København og strækker sig under 10 kilometer.

Det er til trods for, at hun ifølge universitetets rejsepolitik skal »lægge vægt på, hvad der i den konkrete situation er den mest hensigtsmæssige og økonomiske.«

Under et ni dages skriveophold i Stockholm i november 2021 nåede Theresa Scavenius til et niveau, hvor økonomiafdelingen på Aalborg Universitet fandt det nødvendigt at sætte spørgsmålstegn ved behovet, da Scavenius anmode om at få refunderet taxaudgifter for 2134 kroner.

»Hvad er årsagen til nødvendigheden af at bruge så forholdsvis mange penge på taxaudgifter i stedet for at anvende billigere offentlige transportmidler?« skrev universitetet i en kommentar til bilaget.

TV 2 har forsøgt at få et interview med Theresa Scavenius, men hun er ikke vendt tilbage på TV2s henvendelser.

I en kommentar på Twitter skriver hun torsdag eftermiddag, at hun mener at hun har taget sin tørn i medierne denne gang:

»Det stopper aldrig. Selvom jeg aldrig havde fløjet, så havde medierne fundet noget andet at udskamme. Taxature, plastikstrips til valgplakater, kød, bil, bolig, børn, osv. Det er derfor, jeg insisterer på at hæve niveauet og at politikere skal være almindelige mennesker.«