Danmark vil udlede 1,2 millioner ton mindre CO2, hvis vision fra klimapartnerskabet for affald realiseres.

I 2030 skal ni af ti stykker affald genanvendes. Det mener regeringens klimapartnerskab for affald, vand og cirkulær økonomi, skriver Politiken.

Klimapartnerskabet vil onsdag formiddag præsentere sine anbefalinger for klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) og miljøminister Lea Wermelin (S).

- Den måde, vi har indrettet vores affaldshåndtering på, er uhensigtsmæssig. Vi skal genanvende affaldet og for klimaets skyld lade være med at brænde det af, siger formand for klimapartnerskabet Camilla Haustrup Hermansen til Politiken.

Hun er til daglig direktør for forretningsudvikling hos den danske emballageproducent Plus Pack.

I dag står forbrændingsanlæg for at brænde lidt under en tredjedel af det danske affald. Anlæggene leverer op mod en fjerdedel af den danske fjernvarme.

Ifølge anbefalingen fra klimapartnerskabet skal mængden af affald i ovnene i indeværende årti falde fra 3,3 millioner ton til cirka 800.000 ton.

Det vil betyde, at Danmark udleder 1,2 millioner ton CO2 mindre, alene ud fra den mindre mængde affald, der vil blive brændt af.

Regeringen har oprettet 13 klimapartnerskaber med erhvervslivet. De skal hver især komme med bud på, hvordan de kan mindske deres klimaaftryk frem mod 2030.

Sidste år vedtog et bredt flertal i Folketinget en klimalov, der skal reducere Danmarks CO2-udslip med 70 procent i 2030 set i forhold til niveauet i 1990.

Klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomi er det første, der kommer med sit bud.

Camilla Haustrup Hermansen understreger over for Politiken, at der er tale om en vision fra klimapartnerskabets side.

Det forudsætter, at Danmark skruer meget op for tempoet i forhold til at håndtere affald på en god måde.

Det vil blandt andet kræve, at affaldet bliver sorteret på samme måde over hele landet, hvor det i dag er op til hver enkelt af landets 98 kommuner at vælge en løsning.

Derudover foreslår klimapartnerskabet, at der skal opføres to store centrale affaldssorteringsanlæg i hver sin landsdel.

Der har ikke været enighed hele vejen rundt i klimapartnerskabet.

Hos Dansk Affaldsforening, der er interesseorganisation for kommuner og kommunale affaldsselskaber, er direktør Mikkel Brandrup skeptisk.

- Der mangler simpelthen dokumentation for, at det kan lade sig gøre at genanvende 90 procent (af affaldet, red.), siger han til Politiken.

Dansk Affaldsforening har været med i partnerskabet, men anbefalingerne kommer fra formandskabet.

