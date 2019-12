De første sonderinger til en dyr, kunstig ø til havvindmøllestrøm bliver taget, efter finansloven er på plads.

Det vakte røre, da Energinet for to år siden præsenterede de første tanker om at opføre en stor, kunstig ø på Dogger Banke. Formålet var at lave en central for havvindmølleparker, der kunne tilsluttes øen.

Nu igangsætter Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet reelle undersøgelser af, om det er muligt at lave energi-øer. Det sker efter, at finansloven er faldet på plads. Her blev der afsat 65 millioner kroner til at påbegynde arbejdet.

- Der er et kæmpe potentiale her. Vi anslår at der kan komme en kapacitet på ti gigawatt, i dag har vi 1,7 gigawatt i Danmark. Det er et enormt projekt og vil levere grøn strøm til os selv og en stor del af Europa, siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S).

Øen, eller øerne, har været på flere politikeres ønskeliste længe. Og det er da også en del af regeringen og dens støttepartiers forståelsespapir, at regeringen skal "undersøge muligheden" for at opføre en energi-ø senest i 2030.

Det vurderes, at det samlede projekt vil koste op mod 300 milliarder kroner. Det er dog ikke planen, at staten skal have de penge op ad lommen, hvis de første undersøgelser er positive.

En endelig plan vil sandsynligvis skulle involvere både private, Danmark og flere andre europæiske lande.

- Vi håber at være godt i gang inden 2030, men det er en meget ambitiøs målsætning. Omvendt må man sige, at vi står midt i en alvorlig tid med klimaforandringer, siger Dan Jørgensen.

Han afviser at komme med en vurdering af, hvornår projektet kan være færdigt.

Mens Energinets idé handlede om en seks kvadratkilometer stor ø på Dogger Banke, vil regeringens forundersøgelser både se på mulighederne i Kattegat, Østersøen og Nordsøen.

Havvindmøller er en afgørende del af planen for at gøre den dansk energiproduktion klimaneutral. Der er allerede opstillet havvindmølleparker med en samlet kapacitet på 1,7 gigawatt. Der er vedtaget projekter, der skal øge det tal til 5,6 gigawatt.

