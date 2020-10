Regeringen vil nu vurdere lovforslags klimabelastning for at "strømline den grønne tænkning i ministerierne".

Nu stemmer klimaminister Dan Jørgensen (S) i med finansminister Nicolai Wammens (S) forslag om, at alle lovforslag skal vurderes for deres klimapåvirkning.

Det skriver Information.

- Når vi laver politik i Danmark, skal vi helt grundlæggende tage miljø, klima og naturhensyn ind på en måde, som det ikke har været gjort før, siger Dan Jørgensen.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet offentliggør tirsdag sin nye vejledning om vurdering af konsekvenser for klima, miljø og natur.

Den nye vejledning har ifølge Dan Jørgensen virkning fra nu. Det betyder, at konsekvensvurderinger af klimaeffekten fremover skal ledsage alle lovforslag og initiativer fra regeringen.

I vejledningen defineres en række kriterier for, hvornår en formodet klima- eller miljøeffekt er så markant, at forslaget skal underkastes en konsekvensvurdering

For eksempel skal konsekvenserne af et lovforslag vurderes af Klimaministeriet, hvis det skønnes, at loven vil lede til udledning af mere end 10.000 ton CO2 om året.

/ritzau/