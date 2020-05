Regeringen vil ikke basere beslutning om 8. udbudsrunde på faldende coronakrisens faldende oliepriser.

Tilbage i 1970'erne tog olieprisen et spring fra 20 til 30 dollar til lige under 60 dollar.

Den faldt igen frem til årtusindskiftet og lagde sig på et niveau mellem 20 og 40 dollar, hvorefter den igen steg frem mod 2008, hvor den kom op over 100 dollar

Sådan indleder klimaminister Dan Jørgensen (S) sin samrådstale med med at remse op, hvordan olieprisen historisk set har svinget.

Og netop derfor vil regeringen ikke træffe en beslutning om, hvorvidt der skal søges efter og udvindes olie i Nordsøen med den 8. udbudsrunde på baggrund af en periode med faldende priser på olie som følge af coronakrisen.

- Det bagtæppe skulle gerne forklare, hvorfor regeringen ikke træffer store beslutninger på baggrund af korte perioder med markante prisfald, siger Dan Jørgensen.

- Heller ikke om den 8. udbudsrunde. Det ville ikke være sagligt. Tværtimod træffer regeringen langsigtede beslutninger.

Klimaministeren er torsdag i samråd sammen med skatteminister Morten Bødskov (S) om olieprisernes fald som følge af coronavirus og om status for 8. udbudsrunde.

Regeringen er i gang med at "bore ud", hvad konsekvenserne - både de økonomiske og klimamæssige - vil være, hvis man vælger at gennemføre 8. udbudsrunde, siger han.

Hvis den 8. udbudsrunde bliver godkendt af regeringen, betyder det, at olie- og gasjagten i Nordsøen forlænges fra 2046 til 2055.

Det er fem år efter, at et flertal i Folketinget ønsker, at Danmark skal være fossilfrit og klimaneutralt.

Indtil videre har regeringen udskudt at tage en beslutning om udbudsrunden.

Det er Enhedslistens klimaordfører, Mai Villadsen, som har stillet spørgsmålene til dagens samråd.

Hun vil vide, om regeringen mener, at Danmark fortsat skal forpligte sig til den 8. udbudsrunde på trods af, at den nuværende oliepris vil betyde, at indtægterne vil være små eller måske slet ikke engang giver overskud.

Enhedslisten har kæmpet hårdt for at få bremset udbudsrunden ud fra en klimamæssig betragtning.

- Der er et skisme her, at vi på den anden side ønsker os for klimaet skyld, at det ikke bliver særligt rentabelt at benytte sig af olie, og samtidig er vi i gang med at tillade en udbudsrunde, hvor vi står overfor at få ingen indtægt, siger Mai Villadsen.

Hun kalder statens "business case" dårlig.

- Alt det indgår selvfølgelig i vores overvejelser, siger Dan Jørgensen.

/ritzau/