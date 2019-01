Klimaminister afviser at have presset Klimarådet. Han ytrede sig, og det skal der være plads til, siger han.

Der er ikke udøvet politisk pres over for Klimarådet.

Sådan siger klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) under et samråd torsdag.

Her er ministeren kaldt ind for at forklare, hvorvidt regeringen på noget tidspunkt forsøgte at påvirke Klimarådets fokus i forbindelse med en klimarapport, som blev fremlagt i november.

- Der blev på intet tidspunkt udøvet politisk pres, forlangt noget eller opfordret til ikke at kritisere regeringens politik, siger ministeren.

Ministeren har været i politisk stormvejr angående forløbet med Klimarådet.

Det skyldes, at kort efter fremlæggelsen af klimarapporten, som kraftigt kritiserede regeringens klimapolitik for at være både uambitiøs og urealistisk, skiftede Lilleholt formanden for Klimarådet ud.

Noget, som ministeren er i sin gode ret til, men som oppositionspartier har fremlagt som en mulig fyring, fordi formanden kritiserede regeringen.

I 2015 mødtes Lars Christian Lilleholt med den daværende formand for Klimarådet.

Her påpegede Lilleholt rådets fokus på, om regeringen levede op til en klimamålsætning om at reducere Danmarks CO2-udledning med 40 procent inden 2020.

En målsætning sat under den tidligere SR-regering, og målet blev støttet af en samlet rød blok samt af De Konservative.

- Jeg problematiserer på mødet om den klausulerede rapport, at rådet havde valgt at give status på en målsætning, som altså ikke længere var gældende, siger Lilleholt.

- Det var jeg i min gode ret til at ytre. Det skal der være plads til. Det bliver lidt meningsløst, hvis der ikke må være en dialog og også gerne uenigheder mellem rådgiveren og den, der rådgives, siger han.

Ifølge Lilleholt selv, ville han sikre sig, at såfremt regeringen modtog kritik, så kom den på det rigtige grundlag.

Men den forklaring køber formand for SF Pia Olsen Dyhr ikke.

- Der er intet flertal i det her Folketing, der har besluttet, at de 40 procent ikke længere er gældende. De partier, der stod bag, har stadig flertal i Folketinget.

- Jeg synes, at ministeren er på kant med grundlæggende retsprincipper og måske endda på kant med grundloven. Jeg er ret rystet, siger hun under samrådet.

Det er energi-, forsynings- og klimaudvalget, som har indkaldt til samrådet.

Lars Christian Lilleholt har mødt stor kritik for, hvad oppositionen mener, ligner en politisk fyring af den daværende formand for Klimarådet.

Kritikken handler om, at da rådet fremlagde sin rapport, udsendte ministeriet først en pressemeddelelse, hvor Lilleholt kaldt det "volapyk" at regeringens klimapolitik skulle være uambitiøs.

Kort efter blev det meldt ud, at rådets formand ikke fik forlænget sin kontrakt, og at der derfor ville komme ny formand for Klimarådet.

Lilleholt afviser, at der var tale om en politisk fyring. Beslutningen var ifølge ministeren truffet, inden han kendte til hovedkonklusionen i klimarapporten.

/ritzau/