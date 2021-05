Der venter svære forhandlinger mellem regering og støttepartier om et delmål for reduktion af udledninger.

Det går bedre end forventet med at reducere udledningerne i Danmark.

Alligevel står regeringen og støttepartierne langt fra hinanden, når de fredag mødes for at blive enige om et delmål for reduktionerne i 2025.

En nylig fremskrivning fra Energistyrelsen viser, at det går bedre end ventet, men det får ikke klimaminister Dan Jørgensen (S) til at ændre på regeringens ambitioner.

- Det er klart, at de nye fremskrivninger, som vi har fået, viser, at vi står et bedre sted, end vi havde turde håbe på, og det tager vi med os ind i forhandlingerne.

- Det mål, vi fastlagde som regeringens position, var også et ambitiøst mål, der havde i sig, at vi skulle finde på nye ting, og det skulle gå bedre, end det ellers lå i kortene, siger han.

De tre støttepartier er fredag indkaldt til forhandlinger, som kan ende med en aftale samme dag.

Men partierne står langt fra hinanden.

Regeringen står fast på et delmål på 46-50 procent. Støttepartierne kræver et delmål på 50-54 procent og har 50 procent som den absolutte bund.

Det uafhængige organ Klimarådet, der skal rådgive politikerne, har foreslået, at delmålet skal være mellem 50 og 54 procent i forhold til udledningerne i 1990.

/ritzau/