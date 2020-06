Et flertal med De Radikale tildeler klimaminister Dan Jørgensen en næse for nøl i sag om grønne brændstoffer.

Klimaminister Dan Jørgensen (S) var søndag med til at indgå en stor klimaaftale med en række af Folketingets partier. Men få dage efter får han en næse efter et samråd.

Et flertal bestående af blå blok og De Radikale mener, at Dan Jørgensen har nølet med at indkalde til forhandlinger og præsentere en plan for iblanding af biobrændsel i eksempelvis benzin.

- Vi er blevet enige om, at give Dan Jørgensen en næse for dette her forløb. Han har ikke taget Folketinget seriøst, siger bæredygtighedsordfører for Venstre Marie Bjerre, der var medindkalder til samrådet.

39 minutter forud for samrådets start klokken 14 forsøgte Dan Jørgensen ellers at formilde partierne ved at indkalde til forhandlinger fredag klokken 07.30.

Men det var ikke nok til at dæmpe De Radikales utilfredshed. Støttepartiet mener, at der ganske enkelt er gået for lang tid, siger Rasmus Helveg Petersen (R), der er formand for klimaudvalget.

- Når vi har haft en debat i Folketingssalen, hvor det bliver besluttet, at der skal indkaldes til forhandlinger før sommerferien, så forventer vi også, at det sker, siger han og fortsætter:

- Det er godt, at der er indkaldt til forhandlinger i morgen. Men der står to ting i vedtagelsen fra februar. Det ene er, at der skal foreligge en plan, og det andet er, at der skal indkaldes til forhandlinger.

- Indkaldelsen er sket meget sent. Af respekt for det arbejde i Folketingssalen må vi sige, at vi har valgt at kritisere det fra udvalgets side.

Indkaldelsen var heller ikke nok til at formilde Venstres Marie Bjerre, der noterer sig, at indkaldelsen er kommet så hurtigt, at der end ikke er en dagsorden.

SF var op til indkaldelsen til forhandlinger fredag morgen klar til at give en næse. Men endte med ikke at kritisere klimaministeren.

- Jeg er ude af næsen og inde i sagligheden. Det, der er centralt, er, at ministeren får sat gang i forhandlingerne. Og det gør han så i morgen, sagde SF's klimaordfører Signe Munk, da hun forlod samrådet.

Næsen kommer efter, at der generelt fra både Venstre og De Konservative har været udtrykt frustration over ministeren.

Rasmus Helveg vil dog ikke sætte ord på, om der er et dårligt klima mellem ordførerne og ministeren.

- Det bliver for spekulativt. Jeg kan tale for mig selv og sige, at det haster med klimahandling. Derfor, når vi lægger en tidsplan i Folketingssalen, så skal det også overholdes. Det må vi insistere på, og det må vi aldrig stoppe med.

Dan Jørgensen gentager efter samrådet flere gange, at "der ikke var nogen af partierne", der bragte ønsket om forhandling om biobrændsel op, da man indtil søndag forhandlede en anden klimaaftale på plads i Finansministeriet.

Efter samrådet siger Dan Jørgensen om kritikken:

- Det er klart, at man har været utilfreds med, at det her er blevet udskudt. Der har jeg prøvet at forklare, at det var nødvendigt på grund af corona.

- Jeg troede, at partierne havde accepteret det, men der var altså fortsat et ønske om forhandlinger. Derfor har jeg indkaldt til møde i morgen tidlig. Som minister respekterer jeg selvfølgelig Folketinget, siger Dan Jørgensen.

