For første gang sætter Socialdemokratiet et mål for, hvor meget Danmark skal reducere CO2-udledningen i 2030.

Det er godt, når Socialdemokratiet foreslår at reducere Danmarks udledning af drivhusgasser med 60 procent i 2030.

Men forslagene til, hvordan vi skal nå målet er utilstrækkelige.

Det siger professor ved Syddansk Universitet Henrik Wenzel, der forsker i energisystemer og klima.

I Politiken søndag foreslår Socialdemokratiet, at Danmark skal reducere udledningen af CO2 med 60 procent i 2030 i forhold til 1990, der er basisår.

Det er første gang, at partiet har defineret et mål for dansk CO2-udledning.

Vejen til at nå målet inkluderer fem forslag, som Socialdemokratiet selv fremhæver som vigtige forslag.

Blandt andet vil partiet have 500.000 grønne biler i 2030, der kører på el, brint eller en blanding af el og benzin.

Samtidig skal der opføres yderligere to havvindmølleparker på hver mindst 800 megawatt.

Men det lyder ifølge Henrik Wenzel til at være alt for lidt for at nå målsætningen på 60 procent.

- 500.000 biler, som også godt må køre på benzin, er ikke nogen særlig ambitiøs løsning. Det vil være væsentligt bedre med en million elbiler i 2030.

- Det er heller ikke nær nok med to havvindmølleparker omkring 800 megawatt. Vi skal helt op på at have 20.000 megawatt eller mere i 2050. Og det skal gå meget stærkere end en pakke med to 800 megawatt. Så det er for lidt, siger Henrik Wenzel.

/ritzau/