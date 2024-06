Trods en heftig debat om både Ukraine og udlændingepolitik, så er det miljø og klima, som danskerne er mest optagede af, når de sætter deres kryds på søndag til Europa-Parlamentsvalget.

Det viser en befolkningsrundspørge fra Epinion, som Altinget bringer.

43 procent af de i alt 1.076 adspurgte har tilkendegivet miljø og klima, som et emne de mener er blandt de vigtigste emner.

Kun to procentpoint efter kommer så sikkerheds- og forsvarspolitik, hvor altså 41 procent angiver det som et af de vigtigste emner.

Nummer tre på listen er kriminalitet og terror, som 36 procent af danskerne vurderer som noget af det vigtigste.

Respondenterne blev præsenteret for i alt 12 forskellige emner og kunne vælge de tre, som de mente var de vigtigste, at der blev sat politisk fokus på.

Søren Damsbo-Svendsen, valgforsker ved Københavns Universitet, forklarer til Altinget, at han er overrasket over, at klimaet stadig er så vigtigt for danskerne.

Han henviser til en tilsvarende undersøgelse i februar, hvor klimaet også var en klar nummer ét. Men sikkerhedspolitikken har siden da fyldt meget i Danmark.

»Det er interessant og overraskende, at de danske vælgere har den her kontinuitet, hvor det grønne område er i toppen, og hvor knap halvdelen af vælgerne peger på det her emne,« siger han.