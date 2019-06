Bølgerne gik til tider højt under mandag aftens partilederrunde på DR, men ét emne kunne de 13 partiledere stort set blive enige om:

Klimadagsordenen er vigtig, og uanset hvem, der danner regering, skal der gøres en indsats her og nu.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen lagde ansigtet i alvorlige folder og startede sin taletid med en anekdote om, at han under valgkampen har mødt adskillige børn, der frygter klimaforandringer - og Danmark er førende på klima, lød det opstemt.

Og så var tonen ligesom slået an.

Samtlige partier havde forslag til, hvordan man efter et valg skal skrue op for tiltag, der leverer klimaforbedringer.

Stram Kurs’ Rasmus Paludan var den partileder, der skilte sig mest ud fra flokken.

Han mente, at klimaforandringer skal bremses ved at stoppe befolkningsvæksten i dele af verden og citerede skuespillerinden Lise Nørgaard for, at den bedste Ulandsbistand er kondomer og P-piller.

Generelt kom forslagene væltende ud af munden på partilederne, når de endelig fik ordet.

Anders Samuelsen og LA ville banke elafgiften i bund, fjerne afgiften helt på elbiler og lave en boligrenoveringspulje.

Morten Østergaard (R) vil bytte udlændingestramninger ud med CO2-reduktioner på stedet.

Klaus Riskær Pedersen slog fast, at en reel klimaomstilling vil koste 45 milliarder kroner – og at den regning skal betales ved af erhvervslivet.

Mette Frederiksen meldte sig klar til 'straks' at gå i gang med klimaindsatsen, hvis hun får nøglerne til statsministeriet.

Enhedslisten ville nedbringe produktionen af kød i dansk landbrug og gøre en indsats for, at danskerne spiser mindre kød og flyver mindre.

Og så var der Alternativet, som længe har haft klima som partiets absolutte mærkesag. Uffe Elbæk var en af de sidste, der fik ordet, og han slog da også fast, at de andre partiets forslag slet ikke var ambitiøse nok.

»Vi bliver den mest bidske, grønne vagthund nogensinde,« lovede Elbæk.

Også Kristendemokraternes Isabella Arendt kaldte klima ’den suverænt største udfordring’ lige nu.

Alle partier stemte i - klima er højt på dagsordenen.