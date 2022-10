Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Flere aktivister er søndag aften blevet smidt ud af Koncerthuset under partilederdebatten.

Midt under debatten lød der pludselig råb og skrål fra salen.

Et endnu ukendt antal aktivister afbrød tv-debatten for at sætte klimaet på dagsordenen.

Både aftenens vært, Kåre Quist, og flere af partilederne brokkede sig højlydt over, hvordan deres opsang 'gik ud over demokratiet'.

De blev kort efter optrinet eskorteret ud af politiet, mens de sang og blandt andet råbte 'naturens stemmer skal også høres i et demokrati.'

Se videoen, hvor gruppen bliver eskorteret ud af salen øverst i artiklen.