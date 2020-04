Konkurser, massefyringer og krisehjælp

Flybranchen er sprængt i tusinde stykker under coronakrisen, hvor stort set alle fly holder stille.

Men den slagne branche bliver nu regulær kampplads i rød blok, hvor regeringen og dens støttepartier er på kollisionskurs, når det gælder en ny flyafgift i de kommende klimaforhandlinger.

Tirsdag var meldingen fra Mette Frederiksen, at det ikke længere er den rigtige løsning at indføre en flyafgift, når branchen er i knæ.

»Corona har vist sig at være mere ødelæggende for vores økonomi, end de fleste havde forestillet sig. Derfor kan man ikke bare vende tilbage og tage det gamle katalog frem, hvad enten det er topskattelettelser eller afgifter på fly,« sagde hun under spørgetimen og uddybede:

»Man kan ikke sige, at det (flyafgifter, red.) stadig er løsningen. Her bliver vi i fællesskab nødt til at være dygtigere.«

Men de partier, som sikrer, at Mette Frederiksen sidder ved magten, er lodret uenige.

En flyafgift er stadig et af hovedkravene, når partierne skal finde virkemidlerne til at nå klimamålsætningen for 2030, lyder det fra både De Radikale og Enhedslisten.

»Vi mener stadig, at sort forbrug skal være dyrere og grønt billigere. Og derfor går vi stadig ind for en CO2-afgift, som skal indfases på en måde, som skaber grøn forandring i flybranchen og i alle dele af samfundet,« siger De Radikales leder, Morten Østergaard.

»Det er den skarpeste klimakniv, vi har i skuffen,« understreger han.

Både De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet har længe kæmpet for en flyafgift, som vil gøre flyrejsen dyrere. Det er også anbefalingen fra det uafhængige klimaråd, som rådgiver regeringen.

Men flybranchen er nu så hårdt ramt af coronakrisen, at konkurserne melder sig. I mandags var det Norwegians pilot- og kabineselskaber i Sverige og Danmark, som drejede nøglen om, hvilket kostede 614 danskere jobbet.

Statsministeren bør lytte til os

Faren for konkurser får dog ikke de røde partier til at rokke sig på kravet om en flyafgift.

»Coronakrisen er alvorlig, men klimakrisen vil ramme alle kommende generationer. Derfor er flyafgiften stadig helt afgørende, og coronaepidemien er ingen undskyldning for at droppe den. Den præmis køber jeg simpelthen ikke,« siger Mia Villadsen, klimaordfører i Enhedslisten.

»Jeg synes, Mette Frederiksen skulle lytte lidt mere til de partier, som sørger for, at hun er statsminister,« siger hun.

Meningen med en flyafgift er, at flyselskaberne – eller nærmere de flyrejsende – skal betale for den CO2-belastning, som rejsen påfører klimaet.

Mai Villadsen

Det kan eksempelvis betyde, at en indenrigsbillet bliver 100-200 kr. dyrere, siger Mai Villadsen:

»Det er kun fair at stille grønne modkrav til de store hjælpepakker, som bl.a. flybranchen modtager under coronaepidemien.«

Men det argument køber man slet ikke hos Danmarks største charterflyselskab, Sunclass Airlines, der beskæftiger 1.200 medarbejdere.

»Der er ikke meget i coronaepidemien, der er fair. Luftfarten har, på lige vilkår som alle andre fået en hjælpepakke, og at komme med grønt modkrav til én specifik branche kan næppe ses som fair,« siger Lisbeth Nedergaard, kommunikationschef i Sunclass Airlines.