I en måling, som Voxmeter har foretaget for Ritzau, peger vælgerne på klima som det vigtigste emne.

Klima er det altoverskyggende emne for vælgerne til valget til europaparlamentsvalget den 26. maj.

Det fremgår af en måling, som Voxmeter har foretaget for Ritzau.

I den repræsentative måling er 1018 vælgere blevet bedt om at vælge de tre vigtigste politiske emner.

Her har 65 procent peget på klimaet, men det er der ikke noget overraskende i.

Det forklarer Rune Stubager, der er professor i statskundskab ved Aarhus Universitet.

- Det er det mønster, vi har set i alle målinger, også til folketingsvalget. Det er det emne, som de fleste vælgere sætter på toppen, siger han.

Det er da også et tema, der fylder meget hos politikerne. I løbet af valgkampen har størstedelen af spidskandidaterne gjort klart, at deres højeste prioritet er indsatsen mod klimaforandringerne.

Spørgsmål er så, om politikerne kun går op i emnet, fordi det interesserer vælgerne.

- Det er en vekselvirkning. Vi ved jo, at jo mere politikerne taler om et emne, jo mere går befolkningen op i det.

- Men jeg tror, at der er en fornemmelse blandt politikerne, at det er meget vigtigt for vælgerne. Det får så de rød-grønne partier, der traditionelt står stærkt på området, til at tale endnu mere om det. Og så begynder de andre måske at ryste i bukserne og hopper dermed også på, siger Rune Stubager.

