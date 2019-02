Allerede inden valget har stifteren af Danmarks nyeste parti, Klaus Riskær Pedersen, slået en rekord.

Aldrig før er det på blot tre måneder lykkedes en stifter af et nyt parti at indsamle de 20.109 vælgerklæringer, der kræves for at stille op til Folketinget.

Men om ganske kort tid er underskrifterne i hus, og Klaus Riskær Pedersen kan tage hul på næste step i det, der bliver Folketingets 10. eller 11. parti, hvis det lykkedes: Partiet Klaus Riskær Pedersen.

»Jeg har grundlæggende en træthed, som jeg tror minder om mange andres. Gennem de sidste 10-15 år har jeg grundlæggende mistet troen på, at den måde, vi driver politik på i Folketinget, kan lave omstillinger, som er større end bare smårettelser,« siger han.

Det er Klaus Riskær, du sidder overfor. Det er ikke en venstrefløjsaktivist Klaus Riskær Pedersen, partiformand

Klaus Riskær Pedersen tager imod i sin herskabslejlighed, et ejendomsmæglerstenkast fra Christiansborg. Med store, italienske lædersofaer, masser af friske blomster og et tungt skrivebord emmer hjemmet af borgerlighed. Det gør partiet også.

»Det er Klaus Riskær, du sidder overfor. Det er ikke en venstrefløjsaktivist,« griner han og omtaler sit parti som 'rødt konservativt'.

»Fællesskabet er i fokus, ikke den enkelte som i liberalismen,« siger han og langer ud efter 'nyliberalismen':

»Jeg bliver så træt af at høre på Lars Seier Christensen og Lars Tvede, der fra skattely i Schweiz forklarer os andre om, hvordan vi slet ikke forstår at drive det her samfund. Det er i fællesskab og samarbejde, vi har skabt dette fantastiske land. Det går ikke bare at tænke på sig selv.«

»Jeg har røget pibe siden jeg var 15,« siger Klaus Riskær Pedersen - som nu vil i Folketinget med sit nye parti.

Tidligere har Klaus Riskær Pedersen flirtet med Alternativet, men det blev aldrig til et fælles fodslag.

»Jeg gik ikke med, fordi vi ikke var helt enige. Jeg sagde til Uffe Elbæk, at han blev nødt til at have et twist af business. Det laver jeg nu. Det handler om at holde hovedet koldt og hjertet varmt,« siger han.

Det var den grønne omstilling, der drev ham til at etablere partiet.

»Det er ufatteligt vigtigt. Danmark skal være first mover. Det skal ikke være svenskerne, der kommer først,« siger han.

Blå bog: Klaus Riskær Pedersen Født 24. april 1955 i København. Tidligere gift med Anne-Mette Sølbeck og Jill Andersen. Nu samboende med Anna Pia Lykke Ring. Far til seks børn i alderen 0-32 år. Debtuerede som iværksætter med Børsinformation i 1978. Senere kom selskaber som Accumulator Invest, Lannung Bank og Cybercity til. Sidstnævnte solgte han for knap en halv milliard kroner. Medlem af Europa-Parlamentet for Venstre i 1989. Blev smidt ud af Venstre i 1993 og fortsatte som løsgænger. I 2008 idømmes han seks års fængsel for bedrageri og skyldnersvig; i 2012 yderligere 1,5 år for skyldnersvig. Han prøveløslades i 2013.

Han vil blandt andet oprette en klimafond, der tilbyder landmænd at overtage de lån, de i dag har i bankerne. Til gengæld for, at landmændene kan slippe for at afdrage på gælden, skal staten kræve, at landbruget omlægges til en mere bæredygtig produktion.

Det duer ikke med løftede pegefingre som Alternativet, mener han.

»Hvis man vil lave grøn omstilling ved, at folk skal lave om på deres vaner, ender det meget hurtigt som skåltaler. Det går ikke hurtigt nok.«

Den grønne omstilling er så dyr, at Danmark har brug for et helt nyt skattesystem.

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix

»Det er designet i en tid, hvor nogen arbejdede og andre var kapitalister. Det har ændret sig, og derfor er vi nødt til at ændre det. Alle udenlandske virksomheder skal betale skat i Danmark, og skatten skal ned på arbejde,« siger han.

Det sidste vil få tusinder af danskere ud på arbejdsmarkedet, men omlægningen betyder også, at erhvervslivet skal betale 80 milliarder kroner mere i skat end i dag.

Du har selv en baggrund som serieiværksætter. Lægger du dig ud med dine venner i erhvervslivet?

»De er ikke mine venner. Mine venner er borgerne,« siger Klaus Riskær Pedersen, der håber, at han får et 'hjælpehold' med sig ind i Folketinget.

Jeg mener, man kunne opsige 120-150 folketingsmedlemmer og sende dem på førtidspension. Folkestyret ville bare blive mere effektivt af det. Det er det rene pjat at være så mange Klaus Riskær Pedersen, partiformand

Han har allerede en liste med 'borgere fra den virkelige verden', der er klar til at tage en tørn på tinge. Fra alle storkredse i landet - måske undtaget Bornholm.

»Jeg vil gerne undgå folk, som vil ind i Folketinget som en karriere. Jeg søger heller ikke kendte folk med en politisk baggrund, og heller ikke kendisser og klummeskrivere, der hele tiden skal værne om deres eget image,« siger han.

Det lyder som et opgør mod den typiske poltiker?

»Jeg mener, man kunne opsige 120-150 folketingsmedlemmer og sende dem på førtidspension. Folkestyret ville bare blive mere effektivt af det. Det er det rene pjat at være så mange.«

Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Foto: Jens Nørgaard Larsen

Og apropos image, så lægger Klaus Riskær Pedersen ikke skjul på, at han selv fylder ret meget i det nye parti.

»Det er mit projekt. Det vil jeg gerne signalere meget kraftigt.«

Skal partiet hedde noget andet senere?

»Ja, det skal det. Jeg ved ikke, hvad det nye navn skal være, men det skal fødes i en organisk proces,« siger han.

Lykkes missionen, kan Lars Løkke Rasmussen (V) fortsætte som statsminister, hvis der er flertal for ham. Klaus Riskær Pedersen vil ikke fælde en borgerlig statsminister, men hele statsministerspørgsmålet fylder grundlæggende mere end det bør, mener han.

»Der er ingen, der skal ligge søvnløs over det, for alle ved deres sansers fulde fem er udmærket klar over, at det højst gør plus eller minus 10 procents forskel. Alle danskere er mere eller mindre socialdemokratiske.«