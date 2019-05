Det så i virkeligheden ikke rigtigt ud, som om han gad, som han stod der med en træt mine ved den første partilederdebat i valgkampen.

Og det gad han faktisk heller ikke rigtigt, Klaus Riskær Pedersen. Han var træt og overvejede faktisk at gå fra debatten live på DR1 tirsdag aften. Det fortæller han til B.T.

Du så lidt træt ud til partilederdebatten. Hvorfor det?

»Jamen, jeg var lidt træt. Når man står op i to gange halvanden time ... havde jeg siddet med min remote control derhjemme, så havde jeg zappet væk.«

»Jeg stod faktisk seriøst på et tidspunkt og overvejede, om der overhovedet var seere til det. Det virkede meget elitært.«

Du siger, du kedede dig. Hvorfor det?

»Det var så forudsigeligt og sædvanligt og trivielt, det, der blev sagt. Så på et tidspunkt tænkte jeg: 'Nu går jeg'.«

»Og så kom jeg i tanke om, at jeg ikke kunne gå, da det var live-tv, og det ville give en kæmpe skandale. Men jeg kedede mig vitterligt gennem de her debatter.«

Klaus Riskær Pedersen fortæller desuden, at han de første dage af valgkampen har 'lurepasset', men at det skulle være slut nu.

Riskærs første tiltag Klaus Riskær Pedersen har tre konkrete idéer, der skal hjælpe almindelige mennesker med at komme ind på boligmarkedet i København. De lyder: Udenlandske kapitalfondes opkøb af boliger i Danmark - og specielt København - skal stoppes. Kommuner skal til markedsprisen have forkøbsret, når boliger bliver sat til salg, så prisen ikke presses op. En omkostningsbestemt bidragssats skal gøre det nemmere for personer uden store formuer at låne til at købe bolig i eksempelvis København.

Derfor var han klar med sit første initiativ, der skal hjælpe almindelige borgere i København med at have råd til at bo i byen, hvor priserne de seneste år er blevet presset voldsomt op.