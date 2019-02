Han har med egne ord ingen penge. Alligevel bor den kendte og bedrageridømte finansmand, iværksætter og nu folketingskandidat Klaus Riskær Pedersen i en lejlighed til godt 50 millioner kroner med udsigt til Christiansborg.

Hvor de fleste skulle punge større beløb ud for at bo på en prominent adresse i det indre København, slipper formanden for partiet af samme navn, Klaus Riskær Pedersen, med et rundt nul.

Ejendommen, hvor Klaus Riskær Pedersen bor, er nemlig ejet af hans familie. Og det er derfor, han kan bo i en stor herskabelig lejlighed ganske gratis.

Det fortæller han til B.T. i forbindelse med et pressemøde tirsdag, hvor han erklærede sit parti klar til at tage kampen op ved det forstående folketingsvalg.

»Vi har købt en ejendom i vores familieselskab, og den har jeg en lejlighed i,« siger han og tilføjer:

»Og jeg bor til leje i den, eller rettere sagt får jeg lejligheden stillet gratis til rådighed af vores familieselskab.«

Han understreger dog, at han bliver beskattet for sin brug af lejligheden.

»Og så har jeg efter korrespondance med Skat afgjort, hvad jeg skal beskattes af, da jeg har den lejlighed stillet til rådighed. Det er sådan noget med, at der er ejet noget i familien, som jeg har glæde af.«

Klaus Riskær Pedersen bag sit skrivebord i sin lejlighed på Gammel Strand i København. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Klaus Riskær Pedersen bag sit skrivebord i sin lejlighed på Gammel Strand i København. Foto: Ida Marie Odgaard

Klaus Riskær Pedersen har et par domme bag sig for skyldnersvig, som har resulteret i fem år bag tremmer i Sdr. Omme Statsfængsel.

Samtidig har han krav liggende på sin person på mere end 150 millioner fra tidligere konkursbo og er erklæret personligt konkurs.

Det betyder, at han ikke selv må eje f.eks. en dyr bil eller for den sags skyld en ejendom til 49.250.000 kroner som den, han nu bor i på Gammel Strand i hjertet af København.

Det er da heller ikke Klaus Riskær Pedersen, der står som ejer af ejendommen. Det gør selskabet Reboot ApS, der har Riskærs tre sønner som ejere.



Kommer han i Folketinget, kan han på få minutter spadsere på arbejde fra sin liebhaverlejlighed med lædersofaer, nyt køkken og højt til loftet.

Selve ejendommen har flere etager. På 2. sal har Klaus Riskær Pedersens parti, 'Klaus Riskær Pedersen', adresse. Det samme gælder Reboot ApS.

På 3. sal bor Klaus Riskær Pedersen selv, mens den ene af Riskærs sønner har adresse på 5. sal i bygningen, som rummer en sparekasse i stuen og 1. sal.

Riskær-børnene købte ejendommem på auktion i 2010 for 49.250.000 kroner efter faderens konkurs.

Indtil da havde Klaus Riskær Pedersen stået som ejer af bygningen, der blev opkøbt i 2006 for 57 millioner kroner.

Klaus Riskjær. København torsdag den 7. februar 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Klaus Riskjær. København torsdag den 7. februar 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen

I alt er der fem såkaldte beboelsesenheder i ejendommen, heraf flere herskabelige lejligheder.

Klaus Riskær Pedersen har selv tidligere forklaret, at han igennem nogle år har fungeret som konsulent i Reboot, der har en egenkapital på 32 millioner kroner. Det får han et månedligt honorar på 65.000 kroner for.

Det ændrede sig dog sidste år, hvor det blev besluttet at flytte de tre virksomheder under Reboot ApS - en smerteklinik, et brødfirma og et cykellygtefirma - til et datterselskab i London, Reboot International Ltd.

Det betød samtidig, at Klaus Riskær Pedersen kunne indsætte sig selv som direktør. En sådan post har han siden 2008 ikke kunnet bestride i Danmark på grund af sine domme.

Blå bog: Klaus Riskær Pedersen Født 24. april 1955 i København. Tidligere gift med Anne-Mette Sølbeck og Jill Andersen. Nu samboende med Anna Pia Lykke Ring. Far til seks børn i alderen 0-32 år. Debtuerede som iværksætter med Børsinformation i 1978. Senere kom selskaber som Accumulator Invest, Lannung Bank og Cybercity til. Sidstnævnte solgte han for knap en halv milliard kroner. Medlem af Europa-Parlamentet for Venstre i 1989. Blev smidt ud af Venstre i 1993 og fortsatte som løsgænger. I 2008 idømmes han seks års fængsel for bedrageri og skyldnersvig; i 2012 yderligere 1,5 år for skyldnersvig. Han prøveløslades i 2013.

I efteråret 2018 fortalte Klaus Riskær Pedersen om beslutningen til mediet Finans.dk.

»Indtil nu har jeg udelukkende fungeret som rådgiver på konsulentbasis. Men med mængden af opgaver er det uhensigtsmæssigt at opretholde den løsning. Derfor har vi flyttet al driften af selskaberne til London, og jeg er indtrådt i ledelsen af Reboot International. Det er lettere at samle det i London. Der er vi fri for danske problemstillinger,« lød fra Riskær.

Det er netop de tidligere domme for bedrageri og skyldnersvig, der betyder, at den 63-årige folketingskandidat ikke må stifte eller lede danske selskaber, som han henviste til med ordet 'problemstillinger'.

Til B.T. fortalte Riskær tirsdag, at hovedårsagen til at rykke Reboot International til England var, at de forskellige forretninger i selskabet er fordelt over store dele af kloden.

Skulle Klaus Riskær Pedersen ende med at få en plads i Folketinget ved det kommende valg, så kører selskaberne videre, da de med Riskærs egne ord 'har sin egen driftledelse', forklarer han til B.T.

Han mener ikke, at hans domme skal spænde ben for hans politiske ambitioner.

Han påpeger, at det er 20 år siden, at han 'snublede i 'en fodfejl'.