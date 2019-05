Erhvervsmanden og politikeren Klaus Riskær Pedersen stopper som vært på Radio24syv. Det sker efter Riskærs eget ønske.

Hver fredag formiddag har han beværtet det direkte phone-in-program ”Riskærs Fredagsbar”.

Stoppet sker som følge af Klaus Riskær Pedersens politiske engagement, som han i stigende grad finder svært at holde adskilt fra programmet.

Hos Radio24syv er man kede af Riskærs exit.

»Vi havde tænkt os at beholde Riskær som vært, ind til Folketingsvalget bliver udskrevet, og er kede af, at han var valgt at stoppe før det. Samtidig har jeg stor forståelse for og respekt for Riskærs beslutning, som jeg gerne vil understrege er helt hans egen,« siger programchef på Radio24syv, Mads Brügger.

Selv siger Klaus Riskær Pedersen:

»Som man sagde i 1970erne: 'Alt er politik', og uanset hvor meget jeg stritter imod, må jeg sande, at lytterne vil tale politik med mig. Og da min egen kampagne starter i Jylland i dag (mandag, red), så vil jeg også gerne diskutere politik med vælgerne, og det er ikke foreneligt med rollen som public service radiovært, så derfor har jeg bedt om, at vi standser for denne gang,« siger han.

Senere på ugen vil det blive meldt ud, hvilket program der erstatter »Riskærs Fredagsbar«.