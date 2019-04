Partiet Klaus Riskær Pedersen siger farvel til endnu en folketingskandidat.

Der er tale om Dorte Jarlby fra Hvide Sande, som partiformand Klaus Riskær Pedersen har valgt at droppe på grund af dårligt samarbejde med de andre kandidater. Det skriver TV Midtvest.

»Hvis man ikke kan fungere med de andre kandidater, hvordan vil det så ikke gå i Folketinget,« siger Klaus Riskær Pedersen til mediet.

Dorte Jarlby er tidligere medlem af Venstre. Hun meldte sig ud for at stille op for Klaus Riskær Pedersen.

Opdateres....