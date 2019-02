Klaus Riskær Pedersens parti vil stille op i samtlige storkredse. Det bekræfter han over for DR mandag aften.

Klaus Riskær Pedersens parti, der har samme navn som manden selv, agter at stille op i samtlige storkredse. Det vil Klaus Riskær Pedersen offentliggøre i forbindelse med et pressemøde tirsdag.

Det bekræfter han over for DR mandag aften.

Hidtil har det været uvist, hvor mange og i hvilke kredse partiet har ønsket at stille op.

Mandag formiddag oplyste Økonomi- og Indenrigsministeriet, at Klaus Riskær Pedersen har indsamlet de 20.109 vælgererklæringer, som er nødvendige for at kunne stille op til det kommende folketingsvalg.

Klaus Riskær Pedersen oplyser også til DR, at han under pressemødet vil sætte navn på flere af partiets kommende folketingskandidater.

Der er ifølge Klaus Riskær Pedersen ikke offentligt kendte personer bag navnene på de nye folketingskandidater.

Navnene bliver offentliggjort klokken 11 tirsdag formiddag på partiets hjemmeside.

Og der har været rift om pladserne, oplyser partiformanden. 101 personer har ifølge ham ansøgt om at få lov til at stille op for partiet.

Klaus Riskær Pedersen er i forbindelse med indsamling af vælgererklæringer blevet kritiseret for at omgå den såkaldte eftertænksomhedsperiode, fordi han gav borgerne mulighed for at bekræfte deres underskrift med det samme med NemID.

Eftertænksomhedsperioden fastslår ellers, at der skal gå syv dage, fra en borger første gang siger ja til at give sin underskrift til et parti, til at støtten endeligt bekræftes.

Partilederen rettede ind, da Økonomi- og Indenrigsministeriet påtalte det.

Det kommende folketingsvalg skal senest afholdes 17. juni i år.

Klaus Riskær Pedersen har tidligere været medlem af Venstre, som han repræsenterede i EU-Parlamentet, inden han blev ekskluderet.

Han forsøgte at blive folketingskandidat for Alternativet inden det seneste valg. Men blev vraget af partiets politiske leder, Uffe Elbæk. Andre forsøg på at blive opstillet for Kristendemokraterne og De Konservative lykkedes heller ikke.

/ritzau/