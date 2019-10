Klaus Riskær Pedersen har fortrudt, at han efter valgkampen udelukkede genopstilling for sit parti. Det skriver Politiken.

»Jeg meddeler nu, at jeg trækker tilbage, at jeg ikke ønsker at genopstille. Så længe vi er opstillingsberettigede, så genopstiller vi. I det nye år vil jeg stille og roligt tage stilling til, om vi skal begynde at samle vælgererklæringer igen og hvordan«, siger Klaus Riskær til avisen.

Formelt har partiet status som opstillingsberettiget indtil august 2020. På det tidspunkt vil det være 18 måneder siden, Partiet Klaus Riskær Pedersen fik Indenrigsministeriets blå stempel.

Riskær anser det ikke for sandsynligt med et valg inden den dato, men pilen peger i retning af, at han vil igangsætte hele manøvren med at indsamle de nødvendige godt 20.000 vælgererklæringer.

»Jeg synes, jeg er forpligtet til det. Jeg kan ikke være andet bekendt, hvis det fortsætter sådan her i det liberalt-borgerlige Danmark«, siger han.

Han definerer sit parti som »rødt-konservativt« med fast forankring i den blå blok – med klar hældning mod midten af dansk politik.

Jakob Ellemann-Jensen er ikke nødvendigvis hans foretrukne statsministerkandidat.

»Jeg ser gerne en borgerlig statsminister, men om det er Kristian Thulesen Dahl, Søren Pape, Ellemann eller en helt fjerde, det ved jeg ikke. Der er lang tid til«, siger Klaus Riskær Pedersen til Politiken.