Da Klaus Riskær Pedersen en sen aftentime 5. juni gik ud af Christiansborgs hovedindgang, kiggede han på vagten og sagde:

»På gensyn.«

Det var ellers kun få timer siden, at Klaus Riskær både havde erkendt nederlaget ved folketingsvalget OG gjort klart, at han ville lukke sit parti.

Men som han stod der foran vagten, var der en eller anden intuition inde i Klaus Riskær, der fik ham til at sige »på gensyn«, og i dag forstår vi hvorfor.

Torsdag annoncerede han nemlig, at han ikke var parat til at lægge politik på hylden, og at han derfor har valgt at genopstille igen.

Men denne gang med en lidt anden emballage.

»Jeg skal have kigget på navnet, for jeg synes ikke, at partiet skal være mit navn. Så vi skal have fundet et nyt navn,« fortæller Klaus Riskær Pedersen til B.T.

Et muligt navn vil han dog ikke komme nærmere ind på.

»Jeg kan i hvert fald sige, at navnet ikke skal være 'Fremad',« siger han og griner.

Men hvorfor er det overhovedet, at Riskær vender på en tallerken?

For at svare på det spørgsmål skal vi skrue tiden 148 dage tilbage, hvor erhvervsmanden vågnede op i sin seng med en speciel følelse.

»Dagen før havde jeg tabt valget, og jeg var selvfølgelig ked af, at så vanvittigt hårdt et arbejde i ni måneder resulterede i, at jeg skulle gå ned ad trappen på Christiansborg som taber,« siger han og fortsætter:

»Men på den anden side, så var det også rart. Jeg havde talt med medierne og arbejdet hver dag, så der var pludselig også mere ro på.«

Siden har Riskær fulgt med for sidelinjen, og dag efter dag er han blevet mere og mere bekymret for den blok, han ellers var en del af.

»Jeg har til min store befippelse set, hvad der er sket de seneste måneder i den borgerlige liberale politik,« siger han.

Riskær nævner afskeden med Lars Løkke, tilgangen af Inger Støjberg i Venstres ledelse og Liberal Alliances udvikling som noget, der fik ham til at spærre øjnene op.

»Jeg begynder at ryste på hånden, når jeg sætter det sammen med Paludan, Nye Borgerlige og det nye projekt, som Simon Emil kommer med,« siger Klaus Riskær Pedersen.

Og så kom der også et finanslovsudspil på bordet.

»Finanslovsudspillet? Det er dumpet. Det grænser faktisk til det chokerende og er fuldstændig uacceptabelt, at der ikke kommer mere på eksempelvis skatteområdet eller klimaområdet. Og så er der også arbejdssituationen for de offentligt ansatte,« siger han.

Den 64-årige erhvervsmand sad frustreret på sidelinjen, men så fik han pludselig en åbenbaring.

Hvorfor ikke melde sig ind i kampen igen?

»Jeg tænkte pludselig: Hvorfor fanden går jeg ikke bare i gang igen? Jeg har en masse kandidater, og vi er stadig opstillingsparate,« siger Klaus Riskær Pedersen.

Og på den måde blev han altså enig med sig selv om, at han nu gør endnu et forsøg på at få indflydelse på Danmarks politiske højborg.

Konkret betyder det, at han vil melde sig mere ind i den offentlige debat, og at han også vil være hyppigere gæst i avisernes spalter og tv-programmernes politiske debatter.

Men først skal han lige finde et nyt navn.