Klaus Riskær Pedersen blev igen rasende, da han under et interview skulle stå på mål for kritiske spørgsmål om sin blakkede fortid.

Denne gang var det i programmet 55 minutter på Radio24syv, hvor værten Tinne Hjersing Knudsen måtte lægge ryg til flere sarkastiske kommentarer fra den kendte erhvervsmand.

Riskær afbrød igen og igen Hjersing Knudsen under det noget usædvanlige interview og beskyldte hende - og resten af den danske journaliststand og de ekspertkilder, medierne benytter sig af - for ikke at være inde i tingene.

Og for at bruge bedrageridommene imod ham politisk til at miskreditere Riskærs nye politiske part 'Klaus Riskær Pedersen', som stiller op til det kommende folketingsvalg med ham selv som spidskandidat.

»Jeg er træt af, at jeg, når jeg forsøger at gøre brug af mine borgerrettigheder og lave politik i mit land, skal sidde med en gang pøbel-, småproletar-journalisttyper, der ikke forstår en skid af noget som helst,« lød det blandt andet fra Riskær under det næsten en time lange interview, hvor han blev mere og mere irriteret på sin kollega.

Klaus Riskær Pedersen har nemlig selv et program på Radio24syv, 'Riskærs Fredagsbar', hvor lytterne kan ringe ind med emner, de er optaget af.

Tinne Hjersing Knudsen lod Riskær forstå, at han efter hendes mening havde ondt af sig selv, da han fortalte, at han følte sig forfulgt af det danske retsvæsen gennem 21 år.

Klaus Riskær Pedersen holder pressemøde i Vartov i København, tirsdag den 19. februar 2019. Hans parti, Partiet Klaus Riskær Pedersen har opnået det krævede antal stillere og er nu officielt godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet til at stille op til folketingsvalg. Foto: Philip Davali Vis mere Klaus Riskær Pedersen holder pressemøde i Vartov i København, tirsdag den 19. februar 2019. Hans parti, Partiet Klaus Riskær Pedersen har opnået det krævede antal stillere og er nu officielt godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet til at stille op til folketingsvalg. Foto: Philip Davali

Det ville Riskær ikke høre tale om.

I stedet langede han ud efter intervieweren, som han ikke syntes havde gjort sit hjemmearbejde ordentligt og kendte for lidt til Riskærs bedragerisager til at udfritte ham om dem.

Til sidst i programmet gik han amok og svinede Tinne Hjersing Knudsen til.

»Det er en skændsel, det her. Der burde ikke være såden et program på Radio24syv. Jeg gider ikke spilde mere tid på det,« sagde Klaus Riskær Pedersen.

FAKTA om Klaus Riskær Den tidligere finansmand og bedrageridømte Klaus Riskær Pedersen er kommende folketingskandidat med sit parti, ‘Klaus Riskær Pedersen’. Han stiller op i Københavns Storkreds og partiet har foruden ham selv tre kandidater. Klaus Riskær Pedersen er tidligere dømt for groft bedrageri og har samlet modtaget over ti års fængsel, hvor en del var betinget. Han har også en politisk karriere som tidligere medlem af Europa-Parlamentet for Venstre. Riskærs politiske pejlemærker er bl.a. skat, klima, miljø, EU, tobak, alkohol og cannabis samt børn og unge.

Det skete, efter at Hjersing Knudsen havde spurgt ham om, hvorfor han synes, han skulle vælges til folkestyret, når han ikke udviser respekt for flere af dets grundelementer.

»Hvis jeg var lytter, ville jeg syntes, det var skandaløst, det her,« fortsatte en tydeligt ophidset Riskær.

»Vi ses til firmafesten, ikke. Eller fredagsbaren,« lød det lettere sarkastisk fra Tinne Hjersing Knudsen, efter at erhvervsmanden havde overladt ordet til hende, så hun kunne afslutte programmet.

»Jeg synes, I skulle lave jeres arbejde ordentligt som journalister i stedet for at svine folk til uden at sætte jer ind i det, I laver. Det er meget, meget pinligt. Det er pinligt for radioen,« sagde Riskær på sin vej ud af studiet.

Har Klaus Riskær Pedersen en pointe, når han angriber pressen og eksperterne for at bruge hans blakkede fortid til at miskreditere hans politiske projekt?

»Det blev Klaus Riskærs sidste ord. Jeg kan jo sige, hvis jeg må være så fræk, at den pris, jeg sidste år vandt for årets kritiske interview, fik jeg for at få en kilde til at kaste sig selv op i luften og falde ned og slå sig, uden at jeg behøvede at gøre så meget. Det kan man jo så tænke over,« afsluttede Tinne Hjersing Knudsen.

Klaus Riskær Pedersens nydannede parti står ifølge en vælgermåling, som YouGov har foretaget for B.T., til 1,9 procent af stemmerne - hvilket er meget tæt på spærregrænsen på to procent.

Dertil skal lægges, at yderligere 8,6 procent af vælgerne overvejer at stemme på Partiet Klaus Riskær Pedersen ved det kommende valg, viser målingen fra 22. februar.