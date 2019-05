Den tidligere erhvervsmand Klaus Riskær Pedersen blev fredag så vred under et besøg på B.T.s redaktion, at han valgte at forlade redaktionen inden et live-interview overhovedet var begyndt.

»Han gik, fordi han ikke ville svare på spørgsmål om sine tidligere domme, selvom der var rigtig mange læsere, der ville vide, om han var værdig til at blive valgt til Folketinget, når han er dømt for bedrageri,« siger debatredaktør Sanne Fahnøe, som skulle have afholdt interviewet.

Egentlig skulle Klaus Riskær Pedersen, formanden for partiet af samme navn, besøge B.T. fredag middag for at svare på spørgsmål fra læserne i en Facebook-live.

Besøget blev annonceret på Facebook torsdag, men da partilederen ankom, opstod der uenighed om forløbet.

På B.T. skal vi kunne stille alle spørgsmål til de mennesker, der ønsker at blive valgt som folkets repræsentanter, og som derfor ønsker magt over borgerne. Når en person stiller op til Folketinget, skal vi ikke give ham redigeringsretten Sanne Fahnøe, debatredaktør

Efter en heftig ordudveksling med vært Sanne Fahnøe valgte Klaus Riskær at forlade redaktionen, inden vores Facebook-live med ham overhovedet var gået i gang.

Det skyldes, at Riskær nægtede at svare på spørgsmål om sine tidligere domme, som mange læsere ellers havde spurgt til. Den præmis ønskede vi på B.T. ikke at gå med på, fordi vi ikke lader vores kilder redigere og derfor blev dagens Facebook-live aflyst. Der var også masser af spørgsmål om hans politik, som vi selvfølgelig havde tænkt os at stille ham.

Debatredaktør Sanne Fahnøe udtaler i den forbindelse.

