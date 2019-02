Det blev en kort omgang for en af de fire kandidater i partiet 'Klaus Riskær Pedersen'.

Tirsdag formiddag præsenterede Klaus Riskær Pedersen på et pressemøde de tre kandidater, der udover ham selv stiller op til folketingsvalg.

Nu, kun to dage efter, er Christina Asklund blevet fravalgt som kandidat i Nordsjællands Storkreds og fjernet fra partiets hjemmeside. Det skriver DR Nyheder.

Begrundelsen er meget simpel. Christina Asklund er ikke god nok til at håndtere medierne.

»Det er Klaus Riskærs beslutning, at jeg ikke længere er kandidat. Hans vurdering er, at jeg ikke har nok erfaring til at kunne håndtere medierne,« siger Christina Asklund til DR Nyheder

Hun fortæller videre, at hun er ærgerlig over situationen, men accepterer samtidig Riskærs ret til at vælge det hold, han finder bedst.

På Facebook sætter Christina Asklund også ord på fyringen.

I otte uger har 50-årige Christina Asklund, der senest har arbejdet som Business Leader på Oslofærgen, været i dialog med Klaus Riskær.

Hendes store drivkraft har været miljø og klima, der også er blandt partiets pejlemærker.

Selvom Christina Asklund er blevet kasseret, har hun ifølge DR ikke meldt sig ud af partiet.

De to resterende kandidater i det nye parti, som deler navn med formanden selv, er 48-årige Peter Hjort, som stiller op i Københavns Omengs Storkreds og 50-årige Rolf David Gøtze, der stiller op på Fyn. Klaus Riskær stiller op i Københavns Storkreds.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Christina Asklund og Klaus Riskær Pedersen.