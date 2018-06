Advokat mener, et tweet fra Løkke er uheldigt, og at den tiltalte har siddet varetægtsfængslet overraskende længe.

Det var »uheldigt«, at statsminister Lars Løkke Rasmussen skrev i et tweet , at der var tale om en »hate-crime«, da justitsminister Søren Pape Poulsens kæreste, Josue Medina Vazquez, fik et slag under en våd bytur.

Det siger advokat Helle Hald, der er bistandsadvokat for Josue Vazquez og formand for Hjælp Voldsofre i København.

Lars Løkke tweetede 17. maj:

»Rystet over, at Søren Papes samlever Josue Medina Vazquez er blevet udsat for en hadforbrydelse. Man skal frit kunne leve sit liv, som man ønsker. Det burde være en selvfølge i 2018. Tanker til Søren og Josue.«

Det var samme dag som en 34-årig advokat fra Slovakiet blev sigtet for vold og i første omgang varetægtsfængslet frem til 30. maj.

Helle Hald siger:

»Hvis du spørger mig, fordi jeg er talsmand for Hjælp Voldsofre eller bistandsadvokat for en person, så varmer det mit hjerte, at landets statsminister føler med voldsofre. Men hvis du spørger mig om en politisk kommentar, så mener jeg ikke, at meningsdannere bør udtale sig om den slags, før de kender mere til omstændighederne. Det er uheldigt, hvis nogen på et tidligt tidspunkt lægger forudsætninger ind. For på det tidspunkt, hvor statsministeren skriver sit tweet, er der jo nærmest ingen, der ved noget.«

Selv om Helle Hald er bistandsadvokat for offeret, synes hun alligevel, at manden, der er tiltalt for forbrydelsen, har siddet fængslet overraskende længe. Når sagen kommer for retten 6. juli, har han siddet varetægtsfængslet i 49 dage.

»Da jeg for en uge siden fik at vide, at sagen bliver berammet til 6. juli, tænkte jeg ved mig selv: 'Nå, det er alligevel sent'. Hvorfor ikke i denne uge eller næste uge. Jeg har masser af ledige dage i min kalender. Jeg havde troet, det var kommet på før. Men når det trækker ud, er det næsten altid på grund af forsvarsadvokatens kalender,« siger hun.

Den tiltalte risikerer at sidde varetægtsfængslet længere end den straf, han kan få for voldsepisoden.

»Straffen i en sag som denne er typisk 30 dage, det har det været i mange år. Men lovgivernes intention er, at det skal stige til 60 dage. Men der er stadig mange situationer, hvor der gives 30-40 dages fængsel, der som regel er ubetinget, men som også kan være betinget,« siger Helle Hald, som også langer ud efter mediernes dækning:.

»Min klient Josue skal ikke behandles anderledes end andre forurettede. Og det synes jeg, han bliver. Han bliver involveret i sagen, og det skal den forurettede ikke. De forurettede skal beskyttes. Egentlig skal han helst ikke kende den tiltaltes forklaring, for det skal ikke virke, som om den forurettede forsvarer sig,« siger hun.