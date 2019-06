Man skal stå tidligt op, hvis man vil snakke med Mette Frederiksen.

Ved folkemødet sidste år stod jeg op med hønsene for at nå at drikke morgenkaffe i Folkets Hus i Allinge med Mette Frederiksen, Kristian Thulesen Dahl og Lizette Riisgaård.

Men det var det værd.

For jeg oplevede live den flirt, man dengang snakkede om, der var, mellem DF-lederen og S-formanden. Selv om det er en politisk flirt, stod de nærmerst og blinkede til hinanden.

Dengang sagde Mette Frederikdsen:

»Jeg kan mærke, vi er i gang med at vinde noget af tilliden tilbage. Det handler for mig især om tre ting: Udlændingepolitikken, den økonomiske politik og at være oprigtige og ærlige om det vi mener. Vi har flyttet os på udlændingepolitikken over flere år, og vi er der, hvor vi skal være nu.«

Meget profetisk i forhold til nu, hvor Mette Frederiksen sidder og forhandler regeringsgrundlag med de røde partier.

I år skal man tidligt op for at se hende blive interviewet af Euroman. Men hverken hende eller Thulesen havde forventet, at Dansk Folkeparti ville blive mere end halveret ved valget.

Jeg har talt med dem begge igen i år.

Og nu er det slut med flirteri. Mette Frederiksen knokler med at skabe en S-regering, der kan få opbakning fra både R, SF og Enhedslisten.

Og Kristian Thulesen Dahl advarer om, at Mette Frederiksen nok ikke kan leve op til sit løfte om en hård udlændingepolitik, fordi hun vil blive presset af de Radikale, som nu har lige så mange mandater som DF.

Sent på eftermiddagen laver jeg et interview med Kristian Thulesen Dahl, hvor jeg bl.a. spørger, om det ikke havde været bedre for DF at gå i regering med Venstre i 2015, så var alt måske gået anderledes.

Thulesen siger, at det vat umuligt for DF, fordi de ikke kunne få indflydelse nok på regeringsgrundlaget dengang.

»Men det kan være, der er nogle reflektioner i Venstre, om, om det kunne have været bedre,« siger Thulesen Dahl.

Jeg spørger også, om det havde været bedre, at Lars Løkke havde udskrevet valg i 2016 i stedet for at danne trekløverregeringen for at forhindre, at Anders Samuelsen væltede regeringen.

»Det ved jeg ikke. Det havde Anders Fogh måske gjort,« siger han.

»Så Fogh var klogere end Løkke,« spørger jeg.

»De er bare forskellige,« siger Kristian Thulesen Dahl.

Det har han i hvert fald ret i.