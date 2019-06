VALGKAMP DAG 25: Man siger, man skal tælle til 90, for det er det antal mandater, der skal til for at have flertal i Folketinget.

Men nu skal man lære at tælle til 101. Det er i hvert fald det antal mandater, rød blok står til i den nyeste YouGov-måling for B.T.

Altså et meget bekvemt flertal. Det svarer lidt til at føre 4-1 i en fodboldkamp et stykke inde i 2. halvleg.

Alligevel er stemningen i Socialdemokratiet præget af nervøsitet. De var meget mere selvsikre for 7-8 måneder siden. Især europaparlamentsvalget, hvor Venstre fik en overraskende sejr, har været en øjenåbner for mange. Kan man overhovedet fæste lid til målingerne? Og kan alt ikke ske? En tredjedel af vælgerne har ikke bestemt sig endnu, og hvad kan de finde på?

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og Kristian Jensen (V) Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og Kristian Jensen (V) Foto: Thomas Lekfeldt

Mette Frederiksen har følt det nødvendigt offentligt at sige, at vælgerne ikke må tage noget for givet.

I Venstre er humøret naturligvis meget dårligere.

Hele partiet fik en tiltrængt succes oplevelse i søndags, da de vandt europaparlamentsvalget. I Landstingssalen omfavnede Venstre-folkene hinanden i jubel og havde nærmest tårer i øjnene.

Men begejstringen fortog sig hurtigt, da de næste dage blev præget af et opgør i medierne mellem stemmeslugeren Søren Gade og statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Lynhurtigt var man tilbage i det mudder, Venstre-traktoren reelt har hængt fast i siden 2014 med fløjkrige og lurende formandsopgør.

Venstre-folkene har stort set erkendt, at de har tabt. Spørgsmålet er nu, hvordan man kommer af med Lars Løkke, om man overhovedet kommer af med ham, og i givet fald hvem der skal overtage.

Det emne interesserer angiveligt Venstre-folkene mere end valgresultatet.

Lars Løkke har overraskende meddelt, at han bliver som formand, selv om han taber. Det er bestemt ikke, hvad man har forventet i Kristian Jensen-lejren, som stadig findes nogenlunde intakt, som den har været siden 2014.

FV19: Statsminister Lars Løkke Rasmussen, finansminister Kristian Jensen og uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers præsenterer en række initiativer for et stærkere erhvervsliv. Pressemøde i København onsdag den 29 maj 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere FV19: Statsminister Lars Løkke Rasmussen, finansminister Kristian Jensen og uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers præsenterer en række initiativer for et stærkere erhvervsliv. Pressemøde i København onsdag den 29 maj 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Kristian Jensen og Løkke-støtten Troels Lund Poulsen lavede sidste år en aftale, der burde kunne sikre Kristian Jensen magten efter Løkke.

Men en stor gruppe Venstre-folk er utilfredse med det scenarie og ønsker enten, at Løkke fortsætter, eller at der kommer et andet bud - primært Jakob Ellemann-Jensen. En joker kan være Inger Støjberg, men hendes hårde linje har ikke så meget medvind som tidligere.

Problemet kunne løses ved, at Jakob Ellemann-Jensen blev ny næstformand, men her er Sophie Løhde også en mulig stærk kandidat.

Det store spørgsmål er, om nogen overhovedet tør udfordre Løkke efter et nederlag, for det kan have store karrieremæssige omkostninger.