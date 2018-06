Jeg render ind i en journalist fra et andet medie på Christiansborg.

»Hun får godt nok problemer, hvad? Det er jo nærmest otte mod en,« siger han.

Der er ni partier i Folketinget, og han mener, at Mette Frederiksen skal slås mod dem alle, hvis hun kan danne en ren S-regering efter næste valg.

Mette Frederiksens udmelding om en ren S-regering er stadig det store samtaleemne på Christiansborg. Men socialdemokraterne har den stik modsatte analyse af journalisten, jeg nævnte før.

De er glade og i topform, både dem, jeg møder på gangene, og dem, jeg snakker i telefon med. Flere ringer selv til mig med forskellige ideer. Det har ikke nødvendigvis noget med bruddet at gøre, men det er tydeligvis en kæmpe lettelse for dem at komme af med De Radikale.

Bruddet med De Radikale skyldes naturligvis udlændingepolitikken, hvor de to partier nærmest ligger diametralt modsat. Og Socialdemokratiets samarbejde med De Radikales hovedmodstander Dansk Folkeparti.

Bruddet giver anledning til, at jeg snakker med kilder i DF og S om, hvornår samarbejdet mellem Mette Frederiksen og Kristian Thulesen Dahl egentlig undfangedes. Og det er efterhånden meget længe siden.

Samarbejdet blev for alvor offentligt kendt, da Mette Frederiksen og Kristian Thulesen Dahl stillede op til et fællesinterview med Fagbladet 3F i februar 2017. Og når man læser artikler i Infomedia fra det tidspunkt, skriver flere aviser, at der havde været tilløb til det i et halvt år.

Men tilløbet er meget længere. Det startede ifølge mine kilder 16 måneder før 3F-interviewet. Den første forståelse mellem Thulesen Dahl og Frederiksen fandt sted under dagpengeforhandlingerne i oktober 2015, og den næste anledning kom en måned senere i forbindelse med et S-forslag om barakbyer til flygtninge, som DF var 'helt vilde med', men som Venstre-regeringen var skeptisk overfor.

Allerede under dagpengeforhandlingerne begyndte Mette Frederiksen og Kristian Thulesen Dahl at snakke sammen på et mere og mere fortroligt niveau. I begyndelsen var det mest via sms'er, og ifølge mine oplysninger var det Mette Frederiksen, der sendte den første.

Der startede også et samarbejde på spindoktor-niveau, nemlig mellem Socialdemokratiets stabschef, Martin Rossen, og DF's pressechef, Søren Søndergaard, der er to af de mest indflydelsesrige spindoktorer på Borgen. De mødes stadig jævnligt og diskuterer den politiske dagsorden - også uden at der er politikere til stede.

Det har været betydningsfuldt for det senere samarbejde, at de to opdagede, at de har en god kemi.

Kodeordene for samarbejdet mellem de to partiledere er faglig respekt og personlige bånd.

Begge partier har flyttet sig, for at dette kunne ske. Så sent som i 2014 hånede Socialdemokratiet DF for at give ufinansierede løfter og oprettede ligefrem en hjemmeside, der hed tulliarder.dk

Men i september 2015 gik flygtninge og migranter på de danske motorveje, og det fik alvoren til at gå op for Socialdemokraterne. Samtidig har DF også flyttet sig og imødekommet S på den økonomiske politik.