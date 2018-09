Anahita Malakians startede kampagnen #over10 og #over100 i sommer. Fredag blev hun valgt som folketingskandidat i København for Venstre af en enig forsamling.

»Jeg er meget lettet og glad. Jeg blev enstemmigt valgt uden drama eller modkandidater,« siger Anahita Malakians til B.T.

Den nye kandidat er opstillet i Bispebjergkredsen, som blandt andet Martin Geertsen og Jan E. Jørgensen også tidligere har været stillet op i, og det er også dem, hun blandt andet skal konkurrere om stemmerne med i København. Også uddannelsesminister Tommy Ahlers er stillet op i København.

Anahita Malakians satte i den grad dagsordenen, da hun i sommer startede kampagnen #over10 og #over100 på de sociale medier og i et interview med B.T.

Her argumenterede hun for, at det skulle være okay for kvinder at stille sig frem og sige, at de har været i seng med over ti eller hundrede partnere uden at blive udskammet.

»Der er ingen skam i at vise, at man har haft mange partnere. Jeg opfordrer de i min egen generation, som jeg kan se har haft et aktivt sexliv, til at stå frem med det, for hvis mange gør det, bliver det hele mere normaliseret. Og de unge kan se, at man godt kan sidde i fine jobs, eksempelvis være politiker, selvom man har været sammen med mange,« sagde hun til B.T.

Anahita Malakians er nu lettet over, at kampagnen ikke har skadet hendes mulighed for at blive folketingskandidat for Venstre.

»Jeg er super glad for at være blevet valgt, og jeg er super glad for, at der er blevet sagt til mig, at jeg stadig er den samme person, som jeg hele tiden har været. Jeg vil ikke ændre på mig selv for at blive kandidat, og det er nu blevet anerkendt. Jeg er også glad for, at der ikke er nogen, der har forsøgt at få mig ud af politik, og det viser, at man ikke bliver stemplet, fordi man har et privatliv, der ikke ligner alle andres,« siger hun.

Hun understreger, at kampagnen ikke var en politisk kampagne, men at det handlede om at starte en vigtig værdidebat. Den nye V-kandidat stod også selv frem og fortalte, hun havde været i seng med flere end hundrede partnere.

Mærkesagerne i det kommende folketingsvalg bliver især miljø- og klimaspørgsmålet. For eksempel vil hun gerne have renset Utterselv Mose, som er meget forurenet, og have differentieret moms på sunde og usunde fødevarer.

Om #kampagnen har skadet eller gavnet den politiske fremtid for Anahita Malakians, er hun nu meget spændt på, for det kommende folketingsvalg bliver afgørende, fortæller hun.

»Jeg er meget spændt på resultatet, for hvis jeg kommer ud med et ringe valgresultatet, så er det måske et signal om, at jeg ikke appellerer til Venstre-vælgere, og så er det ikke sikkert, jeg har en fremtid der. Hvis folk ikke kan skelne mellem sagen og min person, så kan det selvfølgelig påvirke valgresultatet.«

Anahita Malakians er 35 år og mor til tre børn. Til daglig ejer hun et skrædderi og har iransk baggrund.