Samtidig med, at flere organisationer melder sig i koret af kritikere af ældreminister Thyra Frank (LA), scorer ministeren en ny bundkarakter.

I en meningsmåling, som Norstat har udført for Altinget og Jyllands-Posten, får Thyra Frank karakteren minus 1,9 på en skala, der går fra 5 til minus 5, hvor minus 5 er den meget dårlige præstation.

»Forklaringen her er meget simpel: Vælgerne gider ikke en minister, der ikke laver noget. Det dovne ry har givet Thyra Frank den absolutte bundplacering i måling efter måling, selvom Anders Samuelsen forsøger at tale hende op,« skriver Altingets politiske kommentator Erik Holstein som forklaring på den nye bundplacering.

FOA og Ældre Sagen mener, der er brug for en særlig indsats for at rekruttere flere medarbejdere i ældreplejen i kommunerne. Også i forhold til ensomhed og demens er der brug for handling, mener de. Kritikken kommer efter, at Dansk Folkepartis ældreordfører i sidste uge truede med at vælte Thyra Frank, hvis hun ikke opper sig.

På et samråd i Folketinget mandag lovede Thyra Frank bod og bedring. Til september vil hun præsentere en foreløbig kortlægning af problemerne med at rekruttere personale i ældreplejen.

»Hvis vi på det tidspunkt er så langt, at vi kan diskutere løsninger, gør vi selvfølgelig også det,« sagde hun under samrådet og lovede, at hun lytter til partiernes ønske om en hurtig proces.

Det formidlede dog ikke Socialdemokratiets ældreordfører Astrid Krag, der i sidste uge lovede at lægge stemme til en mistillidsvotum mod Thyra Frank.

»Der er ikke noget oven på samrådet og det kommissorium (udkast til undersøgelseskommission, red.), regeringen fremlagde i torsdags efter to måneders ventetid, der har fået mig til at tænke, at man er villig til at prioritere det her,« sagde hun til Ritzau efter samrådet.