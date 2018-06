Tusinder af danskere har reageret på et Facebook-opslag fra Dansk Folkepartis EU-ordfører Kenneth Kristensen Berth, der nu forklarer, hvorfor han bliver fortørnet over en kage, der ønsker muslimer en glædelig ramadan-afslutning.

Han fortæller til B.T., at han så kagen med påskriften ‘Eid mubarak’ i Bilka i Hundige, hvorefter han tog et billede og startede den sidenhen heftige debat, som politisk ordfører for Liberal Alliance, Christina Egelund, også har kastet sig ind i.

»Problemet er symbolværdien. Man kan sige, at det bare er en kage, men er det også bare kønsadskillelse i svømmehallerne? Islam fylder mere og mere i det offentlige rum, og det er jeg lodret imod. Om ti år er der måske en hel afdeling, der for eksempel sælger hijabber,« siger EU-ordføreren om sin begrundelse for at dele billedet.

Kenneth Kristensen Berth (DF) har vakt stor debat på grund af at opslag på Facebook. Arkivfoto Foto: Asger Ladefoged Vis mere Kenneth Kristensen Berth (DF) har vakt stor debat på grund af at opslag på Facebook. Arkivfoto Foto: Asger Ladefoged

Christina Egelund mener dog, at Kenneth Kristensen Berth skyder gråspurve med kanoner.

»Det virker overgearet at angribe en kage. Folk må skrive på en kage, hvad pokker de har lyst til. Det gælder også for Bilka. Jeg synes, at integrationsproblemerne er mere alvorlige end spørgsmålet om, hvilken kage der ligger i disken i Bilka, og de problemer er vi i fuld gang med at løse,« siger hun og fortsætter:

»Jeg er slet ikke uenig med ham i, at vi har problemer med parallelsamfund, radikalisering, manglende respekt for kønnenes ligeværd og andre normer, jeg ikke bryder mig om, men i den kontekst er det en smule bizart at gå til angreb på en kage. Den diskussion er for alvorlig til, at det skal starte med en kage.«

Liberal Alliances Christina Egelund går i clinch med Kenneth Kristensen Berth over Facebook-opslaget. Arkivfoto Foto: Henning Bagger Vis mere Liberal Alliances Christina Egelund går i clinch med Kenneth Kristensen Berth over Facebook-opslaget. Arkivfoto Foto: Henning Bagger

Men hun og andre kritikere af hans opslag har, ifølge Kenneth Kristensen Berth, ikke forstået alvoren bag kagen, lyder det.

»De forstår ikke, hvor det ender henne; det ender i et samfund som er islamiseret. Det her handler ikke bare om en kage men om en stille og rolig islamisering af Europa,« siger han.

Bliver Danmark mindre dansk på grund af en kage?

»Ja, Danmark bliver mindre dansk af alle de her ting. Det må stoppes. Havde vi sagt for 50 år siden, at det i dag ikke vil være til at opdrive ikke-halal-slagtet kyllingekød i Danmark, havde man nok sagt ‘ahh, rolig nu.’«

Synes du, at en 'ramadan-kage' er udtryk for islamisering i Danmark?

Christina Egelund er uenig.

»Det er også dansk at kunne skrive på en kage, hvad man har lyst til,« siger hun.

Kasper Reggelsen, kommunikationskonsulent hos Salling Group, der ejer Bilka, oplyser, at Bilka har solgt ‘ramadan-kager’ i to år på lige fod med kager i anledning af eksempelvis Valentinsdag.

Fakta Eid Mubarak ‘Eid’ markerer afslutningen på fastemåneden, ramadanen, der sluttede 14. juni i år. Når en person siger ‘Eid Mubarak,’ betyder det derfor blot, at vedkommende ønsker en glædelig fest ved at udbringe et "eid mubarak."

Stod det til Kenneth Kristensen Berth, blev ‘ramadan-kager’ dog ikke solgt i Danmark.

»Ud fra en kræmmermentalitet, kan jeg godt forstå rationalet. Men jeg ville ikke selv bryde mig om at lave sådan en kage, for jeg bryder mig ikke om islam. Jeg har ikke noget imod muslimer, men jeg bryder mig ikke om islam som religion.«

Bilka har dog ingen bagtanker med kagen, lyder det.

»Det står en frit for, om man vælger at købe. For os er det ikke et politisk statement eller noget som helst andet men en kommerciel betragtning, at vi tilbyder kunder det, de efterspørger,« siger Kasper Reggelsen.