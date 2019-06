Kristendemokraterne lægger vægt på, at kristendommen ikke er en ideologi for partiet – men at det kristne menneskesyn spiller en væsentlig rolle. Men lysten til at tale om det er begrænset.

Det gælder også for Kristian Andersen, der som spidskandidat i Vestjylland spiller en nøgleposition for partiet ved valget onsdag.

Lykkes det ham at vinde et kredsmandat, kan det nemlig åbne for, at Kristendemokraterne vender tilbage til Folketinget efter mere end et årti ude i kulden.

Han lægger ikke skjul på, at han personligt er kristen.

For mere end 20 år siden sagde han imidlertid farvel og tak til den danske folkekirke. Men hvad der lå bag, er han ikke meget for at tale om den dag i dag.

»Jeg var med til at etablere en frimenighed, hvor vi gerne ville lave noget mere åbent, der appellerede til børn og familier,« siger han til B.T.

Det havde altså ikke noget med din holdning til kvindelige præster at gøre?

»Nej, og jeg synes ikke, det er et politisk spørgsmål. Jeg vil egentlig hellere tale om politik.«

Det kan jeg godt forstå. Men jeg tænker, der er nogle vælgere, som synes, det er interessant, hvis en folketingskandidat har forladt folkekirken, fordi han er modstander af kvindelige præster.

»Det har ingenting på sig, at det var derfor, jeg forlod folkekirken.«

Så det afviser du?

»Ja. Men jeg synes også, det er et lidt privat emne,« siger han og afviser at svare på flere spørgsmål.

Han bekræfter dog efterfølgende i en sms, at han er medlem af Luthersk Mission.

'Det har jeg været siden min ungdom, og jeg trives rigtig godt der. Men som sagt mener jeg, det er et privat og personligt anliggende, som intet har med mit politiske virke at gøre.'

Tilbage til modstanden mod kvindelige præster. Det er muligt, at Kristian Andersen ikke privat er imod. Men det er Luthersk Mission, der – hvis han ikke bliver valgt – også er hans kommende arbejdsgiver.

I december fortalte Kristian Andersen på Facebook, at han til august forlader sit job som forstander for den kristne efterskole Solgården i Tarm for at blive familiekonsulent i Luthersk Mission.

'At komme til at arbejde med par, familier, relationer, undervisning, terapi og mere i samme genre glæder jeg mig rigtig meget til. Som jeg betragter verden, er der nok at tage fat på. Både med at forebygge og hjælpe, når par og familier er i krise,' skrev Kristian Andersen.

Luthersk Mission beskrives af eksperter som en konservativ vækkelsesbevægelse, der bygger på et fundamentalistisk bibelsyn. Derfor argumenterer organisationen mod kvindelige præster og homoseksuel praksis.

»Luthersk Mission er meget kritisk indstillet over for folkekirken, som man mener er kommet på afveje og skal reddes. Luthersk Mission mener, at det, der står i Bibelen, er sandt fra ende til anden, og derfor går man ikke ind for hverken kvindelige præster eller vielser af personer af samme køn,« siger Peter Lodberg, der er professor i teologi ved Aarhus Universitet.

Mens mange medlemmer af Luthersk Mission kommer i folkekirken, er andre begyndt at afholde gudstjenester selv.

Netop spørgsmålet om vielser af homoseksuelle betød i 2017, at Kristian Andersen ikke blev borgmester i Ringkøbing-Skjern.

Socialdemokratiet ville nemlig ikke pege på en borgmester, der ikke ville vie homoseksuelle borgerligt på rådhuset. Det kom bag på Kristian Andersen, og striden har efterladt sig spor i byrådet.

»Den holdning havde jeg også for fire år siden. Folk har kendt min holdning, og borgmesterkontoret ville også kunne tage sig af den del, hvis jeg blev borgmester,« sagde Kristian Andersen dengang til TV Midtvest.

Politisk deler han stadig vandene. B.T. har talt med et par medlemmer på begge fløje i byrådet i Ringkøbing-Skjern. Ingen af dem ønsker at stå frem med navn, men beskriver som ham 'flink', men også som en politiker, for hvem troen betyder ganske meget.

I valgkampen har Kristian Andersen også gjort sig bemærket ved sin holdning til abort.

»For min egen del har jeg været imod den frie abort, siden jeg var helt ung, og det er jeg egentlig stadigvæk,« sagde han i et valgprogram i TV Midtvest forleden..

Kristendemokraterne står i den seneste meningsmåling, som YouGov har foretaget for B.T., til at få 1,7 procent af stemmerne.

Et kredsmandat i Vestjylland kostede ved valget i 2015 mindst 17.907 stemmer, hvilket svarer til 5,5 procent af stemmerne i kredsen.