Tidligere medlem af Liberal Alliance, Anders Samuelsen, har dannet en ny alliance. En 'kærligheds-alliance.'

Samuelsen har nemlig fået ny kæreste.

'Jeg har mødt en smuk og vidunderlig klog kvinde med en stor ja-hat. Et positivt livssyn, der er smittende ud over alle grænser,' skriver Anders Samuelsen om sin nye udkårne, Christina Sunn, på sin Facebook-profil.

Og det er de helt store gloser, der bliver brugt til at beskrive en forelsket Anders Samuelsens følelser for hans nye kæreste:

Vis dette opslag på Instagram #amsterdam #luckyme ❤️ @christinasunn Et opslag delt af Anders Samuelsen (@anderssamuelsen1) den 21. Okt, 2019 kl. 5.41 PDT

'Tak, Christina, fordi du gider, passer på, orker, er tålmodig, givende, tager imod, holder af, holder om, er alvorlig, drillende,' skriver han og fortsætter sin romantiske kærlighedserklæring:

'Du har ægte udsyn og indsigt. Du har set verden - og nu ser du mig. Giver mig tryghed, lærer mig at være endnu mere nysgerrig - og får mig til at grine, så tårerne triller.'

Parret besøger lige nu Amsterdam, fremgår det af Anders Samuelsens Instagram-profil, hvor han har lagt et billede op, hvor han kysser Christina Sunn.

Noget tyder på, at den tidligere Liberal Alliance-politiker har hovedet langt oppe i skyerne disse dage. Han skriver i hvert fald om sin nye kæreste, at han nu vil bygge en 'kærlighedsalliance' med hende:

»Hende bygger jeg nu en ny kærligheds-alliance med - for kærlighed er en genial opfindelse, som vi aldrig må stoppe med at tro på. At føle sig elsket er livgivende - og at give kærlighed giver liv.«

Anders Samuelsen har tidligere blandt andet dannet par med operasangerinde Susanne Elmark. De gik fra hinanden i 2017.

Anders Samuelsen stoppede som udenrigsminister, da VLAK-regeringen mistede regeringsmagten i juni.

Efterfølgende valgte han at trække sig som politisk leder for partiet, og nu er han aktiv på det private arbejdsmarked.