Forældre, der skal skilles, skal gennemgå en obligatorisk rådgivning hos enten en psykolog eller en socialrådgiver. Det foreslår Socialdemokratiets social- og børneordfører, Pernille Rosenkrantz-Theil.

»Der kan være en masse spørgsmål, der dukker op i en skilsmissesituation. Derfor vil vi gerne tilbyde forældre råd og vejledning til, hvordan man får børnene bedst igennem en skilsmisse,« siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Socialdemokratiet har hentet inspiration til forslaget fra Norge, der med et lignende tiltag har nedbragt antallet af skilsmisser med 11% fra 2006 til 2016. Målet er dog ikke at få nedbragt antallet af skilsmisser, men at give forældre et tilbud i stil med sundhedsplejersken, der kommer og tjekker barnets sundhed og kan give råd og svar på spørgsmål, som forældre måske ligger inde med.

»Det kan være spørgsmål om, hvordan man italesætter skilsmissen over for børnene. Hvilke ord man skal bruge. Hvis ikke man er i konflikt, så er det jo bare en slags børnefaglig samtale,« siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Hos Dansk Psykolog Forening forstår Selskab for Børnesagkyndiges formand, Michael Kaster, ikke, hvorfor alle forældre skal trækkes igennem en tvungen rådgivning, når der allerede eksistere en mulighed for dem, der har behovet.

»Hvis man opretter en samværssag, så indkalder statsforvaltningen til et møde, hvor der er mødepligt, og her taler man om, hvad der er til barnets bedste. Den time, Socialdemokratiet snakker om, er jo allerede til stede, der hvor der er konflikt,« siger Michael Kaster.

Han enerkender dog, at der kan være et behov for, at man kan søge gode råd, men så bør det være frivilligt.

»Hvis en times rådgivning er nok til at løse et problem, så kunne man sikkert have løst det selv. Hvis forældre har brug for vejledning, så skal de have det, og så skal det være let tilgængeligt,« siger Michael Kaster.

Pernille Rosenkrantz-Thiel var selv igennem en skilsmisse i 2014, og hun siger selv, at hun dengang godt kunne have ønsket sig en ordning som den, hun selv foreslår nu.

»Der var da mange, mange spørgsmål, jeg stødte på for første gang,« siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Muligheden for at få rådgivning er der allerede. Hvorfor er det vigtigt for jer, at det gøres obligatorisk?.

»Den skal være obligatorisk, fordi alt for mange børn kommer alvorligt i klemme, fordi deres forældre ikke får hjulpet dem ordentligt igennem en skilsmisse. Så for nogle børn vil det være 'nice to have', at deres forældre får støtte, men for mange er det 'need to have'. Og forældre er ikke altid helt med på hvem, der er hvem..«

Hvilken konsekvens skal det have, hvis man ikke møder op?

»Det har vi ikke taget stilling til.«

Socialdemokratiet har tidligere været ude med forslag målrettet skilsmisseforældre. I august 2017 foreslog Pernille Rosenkrantz-Theil, at man i særligt slemme tilfælde skal kunne mentalundersøge forældre. I samme omgang foreslog hun, at det skal gøres sværere for forældre at flytte og dermed fjerne børn fra deres vante omgivelser.

Børne- og Socialminister Mai Mercado har ikke ønsket at kommenterer på Socialdemokratiets forslag, da forhandlingerne om den nye skilsmisselov stadig er i gang.