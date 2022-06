Lyt til artiklen

Dansk Folkepartis stifter Pia Kjærsgaard slår nu helt klart fast, at hun mener, at Kristian Thulesen Dahl er en tøsedreng.

Søndag formiddag er det kommet frem, at hun har delt et Twitter-opslag med ordene ”Kristian Thulesen Dahl er en tøsedreng”.

Den deling har skabt masser af opmærksomhed, da Dansk Folkeparti lige nu er ude i en kæmpe krise.

Fredag og lørdag har fire prominente folketingsmedlemmer meldt sig ud af partiet.

Og for et par uger siden skabte det også meget omtale, da den tidligere formand Kristian Thulesen Dahl fortalte, at han efter 26 års medlemskab ikke længere vil være at finde på stemmesedlen for Dansk Folkeparti ved næste valg.

B.T. har kontaktet Pia Kjærsgaard for at få en forklaring.

Pia Kjærsgaard, hvorfor har du delt tweet, hvor Kristian Thulesen Dahl kaldes en tøsedreng?

»Det er såmænd bare reference til Kresten Poulsgaards ord om Peter (Skaarup red.) og Kristian (Thulesen Dahl red.) ved Fremskridtspartiets landsmøde 1995,« siger hun.

Men synes du, at Thulesen Dahl er en tøsedreng?

»Ja,« svarer Pia Kjærsgaard ret klart.

Kan du uddybe hvorfor?

»Det ligger vist lige for,« siger hun kort.