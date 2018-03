Bølgerne går sommetider højt i DR2-programmet 'Debatten' - og også bagefter på sociale medier.

Det fik Venstre-politikeren Morten Dahlin at mærke. Torsdag aften deltog han i programmet, der handlede om de nedskæringer på DRs budget, som regeringen og Dansk Folkeparti fornyelig har aftalt.

»Der er flere journalister ansat på Danmarks Radio, end der er på alle de private dagblade til sammen,« sagde han i programmet.

Det fik stand up-komikeren Sebastian Dorset til tasterne.

'Det er klamt at se dig stå og lyve i Debatten: DR har lige så mange journalister ansat som ALLE aviser? Jeg noterer mig den, og husker den, og sender den til Detektor (DR2s faktatjek-program, red.). Du har virkelig ingen moral. Det husker jeg også,' skrev han i en Facebook-besked til V-politikeren, der blev sendt lidt i 2 natten til fredag.

Men hvem har så ret?

Der findes ikke en samlet opgørelse over alle danske journalisters ansættelsesforhold, men ifølge Dansk Journalistsforbunds seneste lønstatistik, der viser hvor mange medlemmer af forbundet, der er beskæftiget på de forskellige dagblade, er det Sebastian Dorset, der har fat i den lange ende.

De landsdækkende aviser Berlingske, BT/Metroxpress, Børsen, Ekstra Bladet, Information, Jyllands-Posten, Kristeligt Dagblad, Politiken og Weekendavisen beskæftigede i 2016/2017 i alt 730 journalistiske medarbejdere, mens Jysk-Fynske Medier, der udgiver en stribe regionale aviser, har 389 medlemmer af Dansk Journalistforbund ansat, mens Nordjyske har 149. Dertil kommer Bornholms Tidende, Sjællandske og andre. Samlet altså langt over de 966 journalister, der var ansat hos DR i samme periode.

Morten Dahlin ærgrer sig i dag over, at han ikke fik sagt 'landsdækkende aviser'. Så havde han haft ret.

»Det er meget beklageligt, at jeg ikke sagde det. Men jeg synes, at det er mærkeligt at skrive til et andet menneske midt om natten, at vedkommende ikke har nogen moral. Jeg undrer mig over, hvad han baserer det på. Jeg synes nu, jeg har en moral,« siger Morten Dahlin, der sidder i Greve Byråd for Venstre og desuden er suppleant til Folketinget.

Han får jævnligt beskeder, der går ganske tæt på - men husker ikke at have haft en tidligere debat med Sebastian Dorset og tager afstand fra hans måde at skrive på.

»Jeg synes ikke, at det skaber en god demokratisk dialog at beskylde andre for ikke at have nogen moral,« siger Morten Dahlin.

Og det var måske også at stramme den, erkender Sebastian Dorset nu.

»Det skulle jeg ikke have skrevet. Jeg synes bare hurtigt, det bliver ret spindoktor-agtigt, når politikere bare står og slynger noget ud i tv. Jeg synes, at politikere har et ansvar for at sige noget, der er rigtigt,« siger han, der ikke har set Morten Dahlins Facebook-opslag, da BT ringer ham op.

»Det lader ikke til, at han kan tåle debat, siden han lægger min besked ud. Morten Dahlin er sådan en karriere-venstremand, der bare griber det strå, hans vælgere længes efter. Når liberalister brokker sig over, at DR er for venstresnoede handler det om, at de ikke vil siges imod. Jeg synes, at liberalisterne skulle tage og være ærlige og sige, at de vil gøre DR mindre, fordi de ikke kan lide DRs indhold,« siger han.

Sebastian Dorset har nu undskyldt over for Morten Dahlin.