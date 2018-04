Fremover er det ikke kun Alternativet og Det Konservative Folkeparti, der bruger forskellige nuancer af grøn som sin partifarve.

Regeringspartiet skifter ham og iklæder sig grønne farver, fremgår det af store avisannoncer, som læserne kan se i Berlingske, Ekstra Bladet, Jyllands-Posten og Politiken tirsdag. Samtidig vil en stribe af landets netmedier være pakket ind i grønne Venstre-bannere.

»Vi synes, vi har meget at være stolte af på klimaområdet. Der er ingen grund til, at vi går og taler hinanden ned i et sort hul. Man kan altid gøre det bedre, men det går faktisk ret godt,« siger politisk ordfører Jakob Ellemann-Jensen (V) og pointerer, at 43 procent af danskernes elforbrug sidste år blev dækket af vindmøller.

»Det er der ikke noget land i verden, der kommer op på siden af,« siger han.

Den nye grønne farve får dog kun lov til at pryde Venstres hjemmeside og øvrige markedsføring i et par uger. Derefter vender den gamle, velkendte denim-blå tilbage. Men partiet har tænkt sig at fortsætte den grønne linje, forsikrer Jakob Ellemann-Jensen.

»Vi er grønne på grund af vores politik - ikke farven på logoet,« siger han.

Men politikken er overhovedet ikke grøn nok, mener oppositionen, der langt fra er imponeret over det nye branding-tiltag.

»Det er meget påfaldende, at man begynder med at male sit logo grønt frem for at gøre noget for naturen. Venstre har fjernet afgiften på sprøjtegift, fjernet 23.000 hektar beskyttet natur og arbejder med begrebet 'grøn realisme', der reelt er en grøn nedskæring. Det er bare tre eksempler, der viser, at det i den grad er vildledende markedsføring, når Venstre kalder sig grønt,« lyder det fra Socialdemokratiets miljøordfører Christian Rabjerg Madsen.

Enhedslistens ordfører for grøn omstilling, Pelle Dragsted, glæder sig over, at Venstre nu tilsyneladende har taget det grønne til sig. Men han synes, det nye grønne logo er 'poppet'.

»Det er positivt, for tidligere talte Venstre det grønne ned og flirtede med holdningen om, at klimaforandringer ikke er menneskeskabte. Vi er nået et stykke, men Venstre maler sig selv med lidt for grønne fjer, for gang på gang ser vi, hvordan man lader kortsigtede hensyn til erhvervslivet og særligt landbruget diktere politikken,« siger han.