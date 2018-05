Det var ikke muligt at rekruttere en kvalificeret direktør til den nye skatteforvaltning, som ville arbejde i Aarhus. Og bestræbelserne på at finde en har været omkostningsfulde, erkender skatteministeren nu.

I en skriftlig orientering, som medlemmerne af Folketingets skatteudvalg har modtaget onsdag, redegør skatteminister Karsten Lauritzen (V) for processen, der begyndte i november. Her begyndte SKAT at se sig om efter en selskabsskattedirektør med arbejdssted i Aarhus. Trods to forlængelser af ansøgningsfristen uden held.

'Trods en længerevarende og fokuseret proces med bistand fra to eksterne rekrutteringsbureauer, heraf det ene med lokalkendskab til Aarhus, har det dog ikke været muligt finde en egnet kandidat med tilstrækkelig faglig ballast og ledelsesmæssig tyngde til besættelse af stillingen i Aarhus,' skriver ministeren, der også løfter sløret for prisen for det hele.

'Beslutningen er truffet i marts 2018, efter at der er investeret væsentlige tidsmæssige og økonomiske ressourcer i at finde den rette kandidat til Aarhus. Konkret er der samlet anvendt 225.000 kr. på ekstern bistand til rekrutteringsprocessen. Disse midler er bl.a. anvendt til at sikre målrettet search af de rette kandidater. Dertil kommer ca. 30.000 kr. til test af kandidater,' skriver han.

Som BT kunne fortælle tirsdag, orienterede administrerende direktør Merete Agergaard 4. april medarbejderne.

'Vi er nu endt med at ansætte en jyde, men han er og forbliver bosat i København. Kenneth Joensen er ganske enkelt den bedst kvalificerede til jobbet, og det har været udslagsgivende for den endelige beslutning. Det ændrer ikke ved, at hovedkvarteret etableres i Århus', skrev hun i den interne orientering, som BT er kommet i besiddelse af.

Mens selskabsskattedirektør Kenneth Joensen er placeret i København, arbejder en underdirektør i Aarhus og en anden underdirektør i Horsens, fremgår det af et notat fra SKAT, som ministeren også har sendt til skatteudvalget. Det er ifølge skatteministeren 'acceptabelt', at ledelsen arbejder i tre forskellige byer.