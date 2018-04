Er det i orden at skrive til en politiker, at hun vil få smidt æg i hovedet, hvis hun går rundt i et belastet boligområde efter klokken 16?

Det spørgsmål har rejst sig, efter det tidligere bandemedlem Nedim Yasar, der er vært på programmet 'Politiradio' på Radio24syv, har blandet sig i debatten på Mette Thiesens Facebook-væg.

Her kommenterer han, at hun for nylig har været på besøg i boligbebyggelsen Islandshøjparken i Nivå nord for København. Mette Thiesen er medlem af Hillerød Byråd for det stærkt islamkritiske parti Nye Borgerlige og er desuden folketingskandidat for partiet i Nordsjælland.

'Kvinde, har du ikke en mand, du skal hjem og vaske fødderne på? Du vælger at lave din facebook film kl lort om morgen, hvor alle bandemedlemmerne sover. Lav den efter kl 16, så jeg kan se dem smide et æg i hoved på dig. #modigminbarerøv', lød kommentaren fra Nedim Yasar. Og det får Mette Thiesen helt op i det røde felt.

»Det er jo fuldstændig vanvittigt, at han opfordrer til vold. Han skriver jo reelt, at han vil fryde sig ove at se andre kaste æg på mig. Det er en mand, der samtidig har lovet bod og bedring over for samfundet,« siger Mette Thiesen, der nu er gået til politiet med sagen.

Nedim Yasar fortryder imidlertid ingenting af det, han har skrevet, selv om det, der ifølge ham selv skulle opfattes som satirisik, tydeligvis er blevet taget noget mere alvorligt.

»Mette Thiesen og resten af Nye Borgerlige har talt ned til muslimer lige siden partiet blev dannet. Lige meget hvad jeg siger eller skriver, lyder deres svar, at jeg er en islamist, der skal smides ud af Danmark,« siger han.

Men kan du ikke høre, at det kan opfattes truende, når du skriver, at hun vil få æg kastet i hovedet?

»Det er egentlig en advarsel om, hvad der kommer til at ske, hvis hun går rundt der om eftermiddagen. Det ville være modigt af hende, for så vil hun få æg i hovedet. Det er der ingen trussel i.«

Sådan læser Nedim Yasars chef, direktør for Radio24syv, Jørgen Ramskov, det heller ikke.

»Jeg har godt bemærket, at nogen opfatter det som en trussel. Det har jeg lidt svært ved at se. Men jeg synes, Nedim har udvist mangel på dømmekraft og båret sig dumt ad med sin kommentar, og det har jeg sagt til ham, ligesom jeg generelt opfordrer mine medarbejdere til at tænke sig om på sociale medier. Jeg kan og vil ikke bestemme, hvad han mener i sin fritid, for vi har heldigvis ytringsfrihed her i landet,« siger Jørgen Ramskov.

Sagen får ingen konsekvenser for Nedim Yasars job på Radio24syv, hvor han er tilknyttet på freelancevilkår.

»Jeg mener ikke, det påvirker hans arbejde. Han medvirker ret jævnligt i 'Politiradio', og det kan han sagtens blive ved med,« siger Jørgen Ramskov.

Den reaktion ærgrer Mette Thiesen.

»Det eneste rigtige ville være at afbryde samarbejdet med ham. Jeg synes, det er tankevækkende og uforståeligt, at Radio24syv ikke tager mere afstand til det.«

Det skyldes måske, at der ifølge Nedim Yasar er tale om en satirisk kommentar. Det er ment som et modsvar på, at Nye Borgerlige altid langer ud efter muslimer, siger han.

»Det her er jo ikke et spørgsmål om, hvordan man læser det. Det kan ikke opfattes anderledes end, at han opfordrer til vold og taler med to tunger. Det er fuldstændig utilstedeligt, at en radiovært, der er betalt af licensyderne, kan opføre sig sådan,« siger Mette Thiesen.

Selv om Nedim Yasar intet fortryder, er der for ham at se én lære at drage af sagen.

»Jeg vil nok aldrig skrive til Nye Borgerlige. De er jo skøre i hovederne. Men i en normal debat vil jeg selvfølgelig stadig lave sjov med folk,« siger han.